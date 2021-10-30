В Новосибирске заработали QR-коды. Проверяем, как теперь пускают в фитнес-клубы

В Новосибирске с субботы, 30 октября, начинают действовать ужесточенные антиковидные меры. Теперь сходить в театр, кино, концертный зал, фитнес-центр или детский центр (при условии, что их вместимость больше 100 человек) можно только при наличии QR-кода, справки о перенесенном коронавирусе или отрицательном тесте ПЦР, а кафе и рестораны с сегодняшнего дня работают до 23:00. О карантинных мерах сообщили 26 октября в правительстве Новосибирской области.

Система с самого утра должна была начать работать в фитнес-клубах. В Новосибирске в ALEX FITNESS уточнили, что все идет спокойно, и большинство клиентов приходят с QR-кодами.