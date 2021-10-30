30 октября суббота
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 3/10
usd 70.52
eur 82.29
Тема дняВ Новосибирске заработали QR-коды
Все новости
Все новости

В Новосибирске заработали QR-коды. Проверяем, как теперь пускают в фитнес-клубы

Кафе и рестораны с сегодняшнего дня закрываются в 23:00

3 218
50Обсудить

Поделиться

Пока от фитнес-клубов не требуют проверять паспорт

Пока от фитнес-клубов не требуют проверять паспорт

Поделиться

В Новосибирске с 30 октября ввели QR-коды и ужесточили карантинные меры

В Новосибирске с субботы, 30 октября, начинают действовать ужесточенные антиковидные меры. Теперь сходить в театр, кино, концертный зал, фитнес-центр или детский центр (при условии, что их вместимость больше 100 человек) можно только при наличии QR-кода, справки о перенесенном коронавирусе или отрицательном тесте ПЦР, а кафе и рестораны с сегодняшнего дня работают до 23:00. О карантинных мерах сообщили 26 октября в правительстве Новосибирской области.

Система с самого утра должна была начать работать в фитнес-клубах. В Новосибирске в ALEX FITNESS уточнили, что все идет спокойно, и большинство клиентов приходят с QR-кодами.

— Мы ожидали негативную реакцию и агрессию, но всё спокойно. 90% реагируют адекватно, показывают QR-коды. Кого-то все-таки приходится домой отправлять. Пока процент пришедших с QR-кодами выше, чем тех, кого нам приходится отправлять. Технических проблем пока нет, — рассказала представительница ALEX FITNESS.

Фотокорреспондент НГС побывал в фитнес-клубе ALEX FITNESS и снял, как начала работать система QR-кодов.

Фитнес-клубы первыми пробуют системы кодов

Фитнес-клубы первыми пробуют системы кодов

Поделиться

QR-код можно получить после вакцинации или, если вы переболели коронавирусом

QR-код можно получить после вакцинации или, если вы переболели коронавирусом

Поделиться

Наличие QR-кода не отменяет обязанность мерить температуру

Наличие QR-кода не отменяет обязанность мерить температуру

Поделиться

Ужесточить антиковидные меры решили после резкого роста числа заболевших

Ужесточить антиковидные меры решили после резкого роста числа заболевших

Поделиться

С 30 октября в Новосибирской области полностью закрыты аквапарк и павильоны зоопарка

С 30 октября в Новосибирской области полностью закрыты аквапарк и павильоны зоопарка

Поделиться

Посетители ALEX FITNESS реагируют на нововведение спокойно

Посетители ALEX FITNESS реагируют на нововведение спокойно

Поделиться

Технических проблем у персонала пока не возникало

Технических проблем у персонала пока не возникало

Поделиться

НГС рассказал о том, какие городские структуры будут принимать посетителей с QR-кодами, а какие нет и как театры, кинотеатры и фитнес-клубы подготовились к нововведению.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

QR-кодвакцинациякоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...