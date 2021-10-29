Куда будут пускать по QR-кодам с 30 октября? Опрос театров, кинотеатров и фитнес-клубов Новосибирска

В Новосибирске в кинотеатрах и фитнес-клубах введут QR-коды с 30 октября
С этой субботы, 30 октября, новосибирские власти ужесточают антиковидные меры. Теперь сходить в театр, кино, концертный зал, фитнес-центр или детский центр (при условии, что их вместимость больше 100 человек) можно только при наличии QR-кода, справки о перенесенном коронавирусе или отрицательном тесте ПЦР. Корреспондент НГС Елизавета Шаталова узнала, как городские структуры подготовились к нововведению.
Театры
НОВАТ
В Оперном театре до сих пор не могут предоставить СМИ информацию, как они будут работать с 30 октября. При этом в субботу и в воскресенье в НОВАТе состоится премьера спектакля «Собор Парижской Богоматери». Как сообщается на сайте театра, в Большом зале 1 449 мест, следовательно на входе обязательно должны проверять QR-коды. Но будет ли Оперный соблюдать требования властей — пока не ясно.
На спектакль, который пройдет 30 сентября в 13:30, еще остались билеты. Билеты нынче продают даже на первый ярус, который расположен в самом вверху. При этом в продаже абсолютно все места, рассадки через одного нет. На 31 октября в 18:00 также продаются билеты на первый ярус.
28 октября НОВАТ сделал рассылку, в которой пригласил жителей Новосибирска на спектакли малой сцены. Как сообщается на сайте Оперного, малая сцена рассчитана на 321 человека. В ноябрьские праздники там состоятся три премьеры: «Волшебная флейта», «Дидона и Эней» и «Малыш и Карлсон». О QR-кодах, которые будут необходимы, в рассылке не сказано ни слова.
НГС направил запрос в НОВАТ. Ответа до сих пор нет.
«Глобус»
В театре «Глобус» две сцены: большая и малая. На спектакли большой сцены (вместимость зала около 500 человек), как сообщили в театре, пропустят только при наличии QR-кода о вакцинации или справки о перенесенном COVID-19.
Исключение составляют спектакли: «Одна абсолютно счастливая деревня», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», «Всем кого касается».
— В этих спектаклях посадка подразумевает, что в зале будет меньше 100 человек, — объяснили в пресс-службе «Глобуса».
Также в театре проходят спектакли на малой сцене, для которых не требуются QR-коды.
Старый Дом
В «Старом доме» один зал, в котором 160 мест. С правилами 50% рассадки «Старый дом» не попадает под новые ограничения, следовательно предъявлять QR-коды не нужно.
Первый театр
В «Первом театре» на основной площадке, которая расположена на Ленина, 24, с 50% рассадкой меньше ста мест. Ограничения на нее не распространяются. Тем не менее на спектакли Первого театра, которые идут на других площадках, QR-код нужен.
Так, код вам потребуется, если вы собираетесь посетить спектакли на площадках ДК «Энергия», Камерный зал филармонии, КТЦ «Евразия». Это спектакли «Меня удочерила Горилла», который пройдет 18 ноября, «Тоня Глиммердал», которую покажут 28 ноября, «Кавердрама» которую покажут 3 декабря, и «Лунный эпизод», его покажут 9 декабря, сообщили в группе «Первого театра».
Театр кукол
В Новосибирском театре кукол с ограничениями в 50% заполняемость 94 человека. Так что QR-код не нужен.
— Большая часть наших зрителей — дети, для них QR-код не предусмотрен, — уточнили в театре.
Новосибирский музыкальный театр
В музыкальном театре Новосибирска QR-код будет нужен. Заполняемость зала с учетом 50% — 300 человек. Так что при входе нужно будет предъявить код на электронном носителе или в бумажном виде.
Красный факел
На сайте «Красного факела» говорится, что с 30 октября попасть на спектакли можно будет при наличии QR-кода или справки о медотводе.
Представители театра также обратили внимание, что при себе нужно будет иметь документ, подтверждающий личность.
При этом на Малую и Камерную сцены театра пройти можно без QR-кода. В ноябрьские праздники там будут показывать спектакли: «ЧУднЫе люди, «Дети солнца», «Без слов», «Перемирие», «Тектоника чувств», «Все о мужчинах».
Кинотеатры
В «Победе» рассказали, что еще не получили точные указания, как действовать с QR-кодами.
— Мы ожидаем информацию от Роспотребнадзора о том, как и в каком формате они будут вводиться, и будут ли вводиться вообще. По идее, 29 октября — крайний срок, — рассказали в «Победе».
Залы в кинотеатре рассчитаны больше, чем на 100 человек, но с учетом ограниченной посадки в 50% практически во все залы можно пройти без QR-кода.
— По идее, если человек заходит в помещение, где больше 100 человек, то нужен QR-код. Пока это все прорабатывается, — рассказали в «Победе».
В «Формулу Кино», у которой четыре филиала в Новосибирске («Аура», «Континент-3», «Ройял Парк» и «Сан Сити») НГС направил запрос, чтобы узнать, как они будут подключаться к системе QR-кодов. Ответ от кинотеатра до сих пор не поступил.
Фитнес-центры
В «Hammer fit» QR-коды будут вводиться в двух залах из трех. В зале на Гоголя вместимость меньше 100 человек, так что, как нам объяснили в фитнес-клубе, туда можно пройти без QR-кода.
В «Премьер фитнес», который расположен рядом с метро «Березовая Роща», можно будет заниматься без QR-кода.
С крупными фитнес-клубами Новосибирска, такими как AlexFitness и Extreme Fitness, связаться не удалось. Там не отвечают на звонки.
СЮЖЕТ
Мы узнали, распространяется ли запрет на крупные торгово-развлекательные центры и будут ли там точечно вводить какие-то ограничения.
Почитайте также нашу инструкцию, как пройти в театр, кино или фитнес без QR-кода.