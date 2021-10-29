Куда будут пускать по QR-кодам с 30 октября? Опрос театров, кинотеатров и фитнес-клубов Новосибирска

На спектакль, который пройдет 30 сентября в 13:30, еще остались билеты. Билеты нынче продают даже на первый ярус, который расположен в самом вверху. При этом в продаже абсолютно все места, рассадки через одного нет. На 31 октября в 18:00 также продаются билеты на первый ярус.

28 октября НОВАТ сделал рассылку, в которой пригласил жителей Новосибирска на спектакли малой сцены. Как сообщается на сайте Оперного, малая сцена рассчитана на 321 человека. В ноябрьские праздники там состоятся три премьеры: «Волшебная флейта», «Дидона и Эней» и «Малыш и Карлсон». О QR-кодах, которые будут необходимы, в рассылке не сказано ни слова.

НГС направил запрос в НОВАТ. Ответа до сих пор нет.



«Глобус»



В театре «Глобус» две сцены: большая и малая. На спектакли большой сцены (вместимость зала около 500 человек), как сообщили в театре, пропустят только при наличии QR-кода о вакцинации или справки о перенесенном COVID-19.



Исключение составляют спектакли: «Одна абсолютно счастливая деревня», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», «Всем кого касается».

