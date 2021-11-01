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На игру «Сибири» против «Йокеррита» болельщиков пускают по QR-кодам — 10 кадров из ЛДС

На входе стоят специальные проверяющие

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Сегодня проходит первая игра, куда можно зайти только при наличии QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном ковиде

Сегодня проходит первая игра, куда можно зайти только при наличии QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном ковиде

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В Новосибирске на хоккейный матч болельщиков впускают по QR-кодам

В понедельник, 1 ноября, в ЛДС «Сибирь» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где новосибирская команда играет против соперников из Хельсинки.

С прошлой субботы в Новосибирской области начали действовать ужесточенные антиковидные меры, в том числе на массовые мероприятия теперь можно попасть только при наличии QR-кода, справки о перенесенном коронавирусе или отрицательном тесте ПЦР. Наш фотокорреспондент побывал в ЛДС перед началом матча и посмотрел, действительно ли на трибуны попадают только те болельщики, которые соблюдают новые правила.

Заполняемость стадиона, по действующим антиковидным правилам, не должна превышать 50%

Заполняемость стадиона, по действующим антиковидным правилам, не должна превышать 50%

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По оценкам нашего корреспондента, людей на трибунах столько же

По оценкам нашего корреспондента, людей на трибунах столько же

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На входе работали несколько проверяющих

На входе работали несколько проверяющих

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Возмущений среди болельщиков не было, все с готовностью показывали QR-коды и паспорта

Возмущений среди болельщиков не было, все с готовностью показывали QR-коды и паспорта

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Большинство людей давали отсканировать код в телефоне

Большинство людей давали отсканировать код в телефоне

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Но некоторые показывали коды, распечатанные на листках

Но некоторые показывали коды, распечатанные на листках

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В целом всё прошло спокойно

В целом всё прошло спокойно

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Некоторые пришли с детьми, им ни справок, ни кодов для прохода на трибуны не требуется

Некоторые пришли с детьми, им ни справок, ни кодов для прохода на трибуны не требуется

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Теперь главное, чтобы команда не подвела

Теперь главное, чтобы команда не подвела

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В минувшую субботу, 30 октября, когда система QR-кодов только заработала, мы посмотрели, как посетители теперь попадают в фитнес-клубы и театры.

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хоккейкоронавирус в НовосибирскеQR-коды
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