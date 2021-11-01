На игру «Сибири» против «Йокеррита» болельщиков пускают по QR-кодам — 10 кадров из ЛДС

В понедельник, 1 ноября, в ЛДС «Сибирь» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где новосибирская команда играет против соперников из Хельсинки.

С прошлой субботы в Новосибирской области начали действовать ужесточенные антиковидные меры, в том числе на массовые мероприятия теперь можно попасть только при наличии QR-кода, справки о перенесенном коронавирусе или отрицательном тесте ПЦР. Наш фотокорреспондент побывал в ЛДС перед началом матча и посмотрел, действительно ли на трибуны попадают только те болельщики, которые соблюдают новые правила.