«Повар не поверила, что нет заказов»: рассказы новосибирцев о том, как у них требуют QR-коды в заведениях

Новосибирцы рассказали, как они ходили на обед с
В Новосибирске с 12 ноября заработали
Читательница НГС Анна утром ходила в популярную городскую столовую. Раскрывать название заведения девушка отказалась:
— На раздаче работница, жаря блины, говорит: «Обслуживание и расчет только при наличии...». Я говорю: «Ок. Покажу код. Давайте считыватель». Думаю, откуда она его достанет. Сама тем временем открываю сертификат мужа в своем телефоне, приближаю код, чтобы им удобнее считать было. Подходит другой работник раздачи, хлопает глазами пару раз, смотря на код во весь экран, и говорит: «Угу, хорошо».
Еще одна сибирячка, Любовь, рассказывает, что не все заведения оказались готовы к системе
— Контролирующий советовался с руководителем, надо ли еще что-то, и в итоге у меня еще паспорт попросили, — поделилась читательница.
Александра рассказывает, что в гриль-бар «Шашлыкoff» на Ленина во время обеда сегодня было пусто:
— У меня не возникло никаких проблем на входе. Я ношу с собой книжечку «Сертификат о профилактических прививках», где указаны все мои прививки. Показала страничку, где поставлены отметки о вакцинации от ковида. Попросили паспорт. Я его показала. Всё заняло минуты три. При мне двое мужчин пришли и развернулись, потому что их попросили код показать. Официантка сказала, что так поступают очень многие. Кафе почти полностью пустое, хотя время самое горячее — час дня. Раньше здесь невозможно было сесть на первом этаже. В середине обеда в зал вышла повар, которая не поверила, что в середине дня у нее нет заказов. Она вышла, посмотрела ошалевшими глазами на пустой зал, где сижу я одна, и подошла к директору, которая у стойки что-то делала. Это было жутко, как на похоронах.
Пусто было и в ресторане «Перчини»:
— На входе, прямо на дверях, висит предупреждение о кодах. Основной зал почти пуст, из 30 столов заняты примерно пять. О кодах предупредили аж дважды: официант («Сейчас к вам администратор подойдет, есть же код у вас?»), потом подошла сама администратор, я показала ей код, она отсканировала и повела к столу. На всю процедуру — минута. Обычно в «Перчини» в обед ажиотаж, особенно в пятницу. Сейчас непривычно тихо. Официанты скучают в углу, что-то обсуждают свое, хихикают, — рассказывает жительница Новосибирска Ксения.
Но не обошлось и без проблем. Так, например, еще при ранее введенных ограничениях Анастасия с семьей долго пытались попасть в «Мира Термы».
СЮЖЕТ
— Столкнулась с этим еще во вторник в «Мира Термы». У каждого из нас был в телефоне сертификат. Нас трое взрослых. У одного не загружалась эта квадратная картинка, но номер кода был и сертификат видно, вся информация есть: ФИО, какая прививка и когда сделана. Но срабатывала ошибка на саму картинку, и нас не пускали. Бред в том, что это люди, а не роботы и они же видят, что человек с прививкой, но всё равно не пускают. Разницы никакой. В итоге мы потеряли 30 минут, чтобы зайти с другого телефона через другой браузер в личный кабинет того человека, у которого не грузился код. И только тогда смогли зайти. На все эти разговоры и прочее ушло много времени, и мы зашли почти под закрытие, — рассказывает Анастасия.
После такого опыта девушка с семьей сделали скрин и теперь код всегда с ними.
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