«Повар не поверила, что нет заказов»: рассказы новосибирцев о том, как у них требуют QR-коды в заведениях

Еще одна сибирячка, Любовь, рассказывает, что не все заведения оказались готовы к системе QR-кодов . Например, пиццерия «Додо Пицца» на Кирова открылась с опозданием:



— Контролирующий советовался с руководителем, надо ли еще что-то, и в итоге у меня еще паспорт попросили, — поделилась читательница.



Александра рассказывает, что в гриль-бар «Шашлыкoff» на Ленина во время обеда сегодня было пусто:

— У меня не возникло никаких проблем на входе. Я ношу с собой книжечку «Сертификат о профилактических прививках», где указаны все мои прививки. Показала страничку, где поставлены отметки о вакцинации от ковида. Попросили паспорт. Я его показала. Всё заняло минуты три. При мне двое мужчин пришли и развернулись, потому что их попросили код показать. Официантка сказала, что так поступают очень многие. Кафе почти полностью пустое, хотя время самое горячее — час дня. Раньше здесь невозможно было сесть на первом этаже. В середине обеда в зал вышла повар, которая не поверила, что в середине дня у нее нет заказов. Она вышла, посмотрела ошалевшими глазами на пустой зал, где сижу я одна, и подошла к директору, которая у стойки что-то делала. Это было жутко, как на похоронах.



Пусто было и в ресторане «Перчини»: