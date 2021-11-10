Власти пришли в 14:00 проверять QR-коды в BlaBlaBar (заведение в это время всегда закрыто)

Министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров 10 ноября в обед проверил соблюдение антикоронавирусных мер в барном пространстве BlaBlaBar. Основная цель проверки — посмотреть, как будет работать новая система QR-кодов в баре, который обычно открыт по пятницам и субботам с 19:00 до 04:00. Во время мероприятия сотрудники заведения считали QR-код министра.



С 12 ноября в заведениях общественного питания начнет действовать система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19. При этом бары и рестораны смогут работать с 23:00 до 06:00 — это ограничение снимается (пункт в новом постановлении был переписан без указания времени работы заведений). Кроме того, QR-коды по-прежнему будут требоваться на мероприятиях и площадках, где более 100 участников.

