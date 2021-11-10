Власти пришли в 14:00 проверять QR-коды в BlaBlaBar (заведение в это время всегда закрыто)

У министра промышленности НСО проверили QR-код в BlaBlaBar
Министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров 10 ноября в обед проверил соблюдение антикоронавирусных мер в барном пространстве BlaBlaBar. Основная цель проверки — посмотреть, как будет работать новая система QR-кодов в баре, который обычно открыт по пятницам и субботам с 19:00 до 04:00. Во время мероприятия сотрудники заведения считали QR-код министра.
С 12 ноября в заведениях общественного питания начнет действовать система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19. При этом бары и рестораны смогут работать с 23:00 до 06:00 — это ограничение снимается (пункт в новом постановлении был переписан без указания времени работы заведений). Кроме того, QR-коды по-прежнему будут требоваться на мероприятиях и площадках, где более 100 участников.
Проверка началась в 14:00. На входе министра встретили хостес и управляющая — они проверили его QR-код и паспорт. Как рассказала управляющая залом Ксения Четвергова, они предполагают, что посетителей станет меньше, но теперь они могут снова вернуться к привычному режиму. До 12 ноября они могли работать только до 23:00. С пятницы бар снова будет открыт до 04:00.
— На прошлой неделе мы начали заниматься обучением сотрудников считывать QR-коды. Нам начали звонить посетители после того, как узнали об ограничениях. Мы всё объясняем всем. Мы проверяем на входе температуру, раздаем маски. У нас большое количество запасов и всем обрабатываем руки антисептиком, — рассказала Ксения Четвергова.
Как рассказали в баре, они и до этого проверяли документы на входе, так как у них есть возрастное ограничение: девушки старше 21 года и парни старше 23 лет.
— Я думаю, что в моменте мы потеряем до 50% гостей просто от того, что у них нет QR-кодов и они не ознакомлены с правилами. Не все читают постановления исполнительных органов. Многие, я думаю, в течение двух месяцев будут еще узнавать, что у нас действуют QR-коды. Падение выручки в 50% мы ожидаем, — Мансур Сафиуллин, генеральный директор BlaBlaBar.
Министр промышленности объяснил, что пока неизвестно, сколько времени продлятся ограничения по QR-кодам. Они будут ждать улучшения эпидситуации.
— Безусловно, будут проверки. Мы с полицией и Роспотребнадзором будем осуществлять проверки. Мы и так это делаем. Сейчас мы в основном смотрим на соблюдение масочного режима. Проверять то, как в учреждениях контролируются QR-коды, мы безусловно будем, — рассказал министр промышленности.
Андрей Гончаров также уточнил, что любой новосибирец может обратиться в полицию, Роспотребнадзор и Минпромторг с сообщением, если где-то QR-коды не будут проверять.
Министр также сообщил, что пока они не понимают, как будут работать фуд-корты в торговых центрах.
— Сложная история с фуд-кортами. Это совместная зона ответственности торговых центров и ресторанов. Мы завтра с развлекательными центрами встречаемся и будем эту ситуацию проговаривать. Формально ресторан может продать еду на вынос и посетитель в любой точке ТРЦ ее есть, или в машине, или дома. Другое дело, что он садится уже на фуд-корт. Это зона ответственности торгового центра. И тогда он попадает под категорию общепита. Мы технически обговорим с торговыми центрами эту ситуацию, — сообщил министр промышленности.
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