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Власти опубликовали постановление о новых ограничениях из-за ковида в НСО — изучаем документ

С 12 ноября QR-код понадобится в ресторане и баре

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Новые правила вступают в силу на этой неделе

Новые правила вступают в силу на этой неделе

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В НСО опубликовали постановление о новых ограничениях из-за ковида

Правительство Новосибирской области опубликовало постановление о новых ограничениях, которые вводятся в регионе из-за распространения коронавируса.

С 12 ноября в заведениях общественного питания начнет действовать система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19. При этом бары и рестораны смогут работать с 23:00 до 06:00 — это ограничение снимается (пункт в новом постановлении был переписан без указания времени работы заведений). Кроме того, QR-коды по-прежнему будут требоваться на мероприятиях и площадках, где более 100 участников.

Публикуем документ.

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СЮЖЕТ

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Бизнесмены рассказали НГС, чем грозит введение QR-кодов в общепите. Вчера многие жители России, в том числе новосибирцы, обнаружили, что их QR-коды оказались просрочены из-за обновления на «Госуслугах».

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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