Власти опубликовали постановление о новых ограничениях из-за ковида в НСО — изучаем документ

В НСО опубликовали постановление о новых ограничениях из-за ковида
Правительство Новосибирской области опубликовало постановление о новых ограничениях, которые вводятся в регионе из-за распространения коронавируса.
С 12 ноября в заведениях общественного питания начнет действовать система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19. При этом бары и рестораны смогут работать с 23:00 до 06:00 — это ограничение снимается (пункт в новом постановлении был переписан без указания времени работы заведений). Кроме того, QR-коды по-прежнему будут требоваться на мероприятиях и площадках, где более 100 участников.
Публикуем документ.
Бизнесмены рассказали НГС, чем грозит введение QR-кодов в общепите. Вчера многие жители России, в том числе новосибирцы, обнаружили, что их QR-коды оказались просрочены из-за обновления на «Госуслугах».