QR-коды новосибирцев оказались просрочены из-за обновления на «Госуслугах». Проверьте свой

Срок действия QR-кодов сократился с одного года до полугода — новую дату новосибирцы могут проверить на «Госуслугах».

Сегодня, 8 ноября 2021 года, в России вступили в силу правила о единой форме сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции. Об изменениях Минздрав России предупреждал в октябре.

Вместе с введением новой формы срок действия QR-кода сократился с года до полугода после вакцинации — обновление сертификатов уже произошло в личных кабинетах жителей НСО на «Госуслугах». То есть те новосибирцы, кто привился в апреле, сейчас уже должны ревакцинироваться, чтобы получить новый код. О возможном изменении сроков сообщалось в методических рекомендациях Минздрава России, которые были обновлены 2 сентября. В них говорится, что срок действия QR-кода после вакцинации — 1 год, но при этом, в случае ухудшения эпидситуации, срок может быть ограничен до 6 месяцев.