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СрочноQR-коды оказались просрочены
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QR-коды новосибирцев оказались просрочены из-за обновления на «Госуслугах». Проверьте свой

Новые сроки появились вместе с введением новых правил по оформлению сертификатов о вакцинации

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Те новосибирцы, кто привился в апреле, сейчас уже должны ревакцинироваться, чтобы получить новый код

Те новосибирцы, кто привился в апреле, сейчас уже должны ревакцинироваться, чтобы получить новый код

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Срок действия QR-кодов сократился с одного года до полугода — новую дату новосибирцы могут проверить на «Госуслугах».

Сегодня, 8 ноября 2021 года, в России вступили в силу правила о единой форме сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции. Об изменениях Минздрав России предупреждал в октябре.

Вместе с введением новой формы срок действия QR-кода сократился с года до полугода после вакцинации — обновление сертификатов уже произошло в личных кабинетах жителей НСО на «Госуслугах». То есть те новосибирцы, кто привился в апреле, сейчас уже должны ревакцинироваться, чтобы получить новый код. О возможном изменении сроков сообщалось в методических рекомендациях Минздрава России, которые были обновлены 2 сентября. В них говорится, что срок действия QR-кода после вакцинации — 1 год, но при этом, в случае ухудшения эпидситуации, срок может быть ограничен до 6 месяцев.

Одна из жительниц Новосибирска сообщила в редакцию, что срок ее сертификат уже просрочен.

— QR-код доступен. Но под ним написано, что действителен до 23 октября 2021 года, то есть полгода, а не год, как раньше, — рассказала читательница НГС.

Сегодня читательница НГС обнаружила, что сертификат уже не действует

Сегодня читательница НГС обнаружила, что сертификат уже не действует

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До 1 марта 2022 года будут переоформлены все сертификаты, которые привитые получили ранее, — документ, как и прежде, поступит на портал «Госуслуги». И теперь его можно будет получить не только в электронном, но и в бумажном виде — для этого нужно будет обратиться в МФЦ.

Владелица этого кода вакцинировалась в августе. Сегодня она также обнаружила, что код будет действовать только полгода, ранее срок действия был равен году после второй дозы вакцины

Владелица этого кода вакцинировалась в августе. Сегодня она также обнаружила, что код будет действовать только полгода, ранее срок действия был равен году после второй дозы вакцины

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СЮЖЕТ

Все про QR-коды

Сегодня Роспотребнадзор Новосибирской области направил губернатору региона Андрею Травникову новые предложения об ограничениях по коронавирусу. Предложено пускать в кафе по QR-кодам. Также могут расширить список профессий, которые должны пройти обязательную вакцинацию

При этом в Новосибирской области продолжают действовать ограничения, которые приняли из-за коронавируса накануне длинных выходных дней с 30 октября по 7 ноября.

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