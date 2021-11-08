Нерабочая неделя закончилась, а ограничения — нет: что сейчас запрещено в НСО

В Новосибирске действуют ковидные запреты, принятые для выходных дней
В Новосибирской области продолжают действовать ограничения, которые приняли из-за коронавируса накануне длинных выходных дней с
— Все ограничения, которые были приняты ранее, продолжают действовать, — заявил сегодня,
Документ о новых ковидных ограничениях, которые ввели перед длинными выходными, правительство опубликовало
Также с октября в Новосибирской области необходимо предъявлять QR-коды при посещении фитнес-центров, аквапарка, аттракционов, детских развлекательных центров. Вакцинацию сделали обязательной для сотрудников общепита, торговли, сферы красоты, ЖКХ и транспорта. Тех, кто не сделает прививки до
На этой неделе оперативный штаб по коронавирусу в регионе рассмотрит предложения Роспотребнадзора НСО о новых ограничениях. Ведомство предлагает расширить список мест, куда можно будет пройти по QR-коду, а также число профессий, чьи сотрудники должны пройти обязательную вакцинацию.