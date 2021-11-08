Нерабочая неделя закончилась, а ограничения — нет: что сейчас запрещено в НСО

В Новосибирской области продолжают действовать ограничения, которые приняли из-за коронавируса накануне длинных выходных дней с 30 октября по 7 ноября .

— Все ограничения, которые были приняты ранее, продолжают действовать, — заявил сегодня, 8 ноября , губернатор НСО Андрей Травников во время оперативного совещания.

