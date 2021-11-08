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СрочноQR-коды оказались просрочены
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Нерабочая неделя закончилась, а ограничения — нет: что сейчас запрещено в НСО

Ковидные меры распространяются, в частности, на заведения общепита и массовые мероприятия

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На мероприятиях, в которых участвует более 100 человек, нужно предъявлять <nobr class="_">QR-код</nobr> о вакцинации или перенесенном ковиде

На мероприятиях, в которых участвует более 100 человек, нужно предъявлять QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде

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В Новосибирске действуют ковидные запреты, принятые для выходных дней

В Новосибирской области продолжают действовать ограничения, которые приняли из-за коронавируса накануне длинных выходных дней с 30 октября по 7 ноября.

— Все ограничения, которые были приняты ранее, продолжают действовать, — заявил сегодня, 8 ноября, губернатор НСО Андрей Травников во время оперативного совещания.

Документ о новых ковидных ограничениях, которые ввели перед длинными выходными, правительство опубликовало 27 октября. В нем говорилось о том, что в регионе запрещается работа заведений общественного питания с 23:00 до 06:00, а для посещения мероприятий, в которых участвует более 100 человек, необходимо предъявлять QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест. При этом нерабочие дни в регионе решили не продлевать.

Также с октября в Новосибирской области необходимо предъявлять QR-коды при посещении фитнес-центров, аквапарка, аттракционов, детских развлекательных центров. Вакцинацию сделали обязательной для сотрудников общепита, торговли, сферы красоты, ЖКХ и транспорта. Тех, кто не сделает прививки до 21 декабря, должны отстранить от работы или перевести на удаленку. Кроме этого, в регионе продолжает действовать масочный режим — его соблюдение власти и полиция проверяют во время рейдов.

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На этой неделе оперативный штаб по коронавирусу в регионе рассмотрит предложения Роспотребнадзора НСО о новых ограничениях. Ведомство предлагает расширить список мест, куда можно будет пройти по QR-коду, а также число профессий, чьи сотрудники должны пройти обязательную вакцинацию.

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