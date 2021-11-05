В Новосибирском метрополитене ловили нарушителей масочного режима — показываем 10 фото с рейда

В Новосибирске искали нарушителей масочного режима в метро
Сегодня вечером, 5 ноября, в Новосибирском метрополитене сотрудники полиции и правительства региона провели рейд. Они искали тех граждан, которые нарушают правила масочного режима.
Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как проходила проверка.
В конце октября полиция и Минтранс проверили, как соблюдают масочный режим пассажиры наземного транспорта. Посмотрите, как проходил рейд на остановке «Кристалл» на левом берегу.
На этой неделе обозреватель НГС Анна Богданова провела эксперимент и попробовала пройти в общественные заведения без QR-кода. Читайте в ее репортаже, что из этого вышло.