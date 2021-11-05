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В Новосибирском метрополитене ловили нарушителей масочного режима — показываем 10 фото с рейда

На нарушителей во время таких мероприятий составляют протоколы

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Рейд прошел на станции «Красный проспект»

Рейд прошел на станции «Красный проспект»

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В Новосибирске искали нарушителей масочного режима в метро

Сегодня вечером, 5 ноября, в Новосибирском метрополитене сотрудники полиции и правительства региона провели рейд. Они искали тех граждан, которые нарушают правила масочного режима.

Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как проходила проверка.

Рейд начался в 16:00

Рейд начался в 16:00

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Пока неизвестно, сколько протоколов составили проверяющие

Пока неизвестно, сколько протоколов составили проверяющие

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В ходе рейдов с горожанами проводят разъяснительные беседы

В ходе рейдов с горожанами проводят разъяснительные беседы

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Ранее губернатор НСО Андрей Травников поручил усилить контрольные мероприятия в выходные

Ранее губернатор НСО Андрей Травников поручил усилить контрольные мероприятия в выходные

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Во время рейдов ежедневно составляют от 3 до 10 протоколов за нарушение режима. Такие данные сообщает правительство НСО

Во время рейдов ежедневно составляют от 3 до 10 протоколов за нарушение режима. Такие данные сообщает правительство НСО

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Проверки проходят на крупных остановках

Проверки проходят на крупных остановках

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За соблюдением масочного режима ежедневно следят сотрудники полиции и метрополитена

За соблюдением масочного режима ежедневно следят сотрудники полиции и метрополитена

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Несмотря на правила, некоторые пассажиры не надевают маски

Несмотря на правила, некоторые пассажиры не надевают маски

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Проверки также планируют проводить на других транспортных объектах, в том числе железнодорожном вокзале

Проверки также планируют проводить на других транспортных объектах, в том числе железнодорожном вокзале

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В конце октября полиция и Минтранс проверили, как соблюдают масочный режим пассажиры наземного транспорта. Посмотрите, как проходил рейд на остановке «Кристалл» на левом берегу.

На этой неделе обозреватель НГС Анна Богданова провела эксперимент и попробовала пройти в общественные заведения без QR-кода. Читайте в ее репортаже, что из этого вышло.

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метроограничениярейдкоронавирусмасочный режим
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