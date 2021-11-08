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СрочноРоспотребнадзор предложил новые ограничения в НСО
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Роспотребнадзор НСО предложил пускать в кафе по QR-кодам

Также могут расширить список профессий, которые должны пройти обязательную вакцинацию

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Предложения Роспотребнадзора о запретах в кафе рассмотрит губернатор

Предложения Роспотребнадзора о запретах в кафе рассмотрит губернатор

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Роспотребнадзор подготовил новые ограничения по коронавирусу в НСО

Роспотребнадзор Новосибирской области направил губернатору региона Андрею Травникову новые предложения об ограничениях по коронавирусу.

— Предлагаем расширение перечня организаций, допуск в которые возможен при подтверждении прохождения вакцинации, перенесения заболевания в течение шести месяцев или ПЦР-диагностика. В том числе это рестораны, кафе, общественное питание, за некоторым исключением. Кроме того, предлагаем такие учреждения, которые проводят массовые форумы, фестивали, такие как экспоцентр, включить в прохождение по QR-кодам, — сообщил сегодня, 8 ноября, глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов во время оперативного совещания.

Также в области планируют расширить список лиц, которые должны пройти вакцинацию от коронавируса. В их число могут попасть сотрудники служб доставки и гостиниц.

По словам Андрея Травникова, предложения Роспотребнадзора на этой неделе рассмотрит оперативный штаб региона по коронавирусу.

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Также сегодня стало известно, что за сутки в регионе выявили 400 заболевших ковидом. Это — максимум с начала пандемии.

На прошлой неделе губернатор Андрей Травников заявил, что в регионе могут ввести дополнительные ограничения, если те меры, которые действуют сейчас, окажутся неэффективными.

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ограничениякоронавирусQR-коды
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