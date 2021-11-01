Андрей Травников назвал условие для введения новых ковидных ограничений

В Новосибирской области могут ввести дополнительные ограничения из-за коронавируса. Это произойдет, если действующие меры не помогут снизить темпы заболеваемости.



— С 30 октября действуют дополнительные ограничительные меры, направленные на сдерживание распространения коронавирусной инфекции. Меры минимально необходимые мы приняли, считаю, что это решение оптимальное, но только в том случае, если мы сможем обеспечить полное выполнение этих мер. Если мы не достигнем результата, придется принимать дополнительные меры, чего не хотелось бы, — заявил губернатор НСО Андрей Травников во время оперативного совещания сегодня, 1 ноября .

