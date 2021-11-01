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Тема дняНерабочая неделя началась с толкучки в метро: фото
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Андрей Травников назвал условие для введения новых ковидных ограничений

Во время нерабочей недели власти будут проводить контрольные мероприятия

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Какие ограничения рассматривают в правительстве, пока неизвестно

Какие ограничения рассматривают в правительстве, пока неизвестно

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В Новосибирской области продумывают новые ковидные ограничения

В Новосибирской области могут ввести дополнительные ограничения из-за коронавируса. Это произойдет, если действующие меры не помогут снизить темпы заболеваемости.

— С 30 октября действуют дополнительные ограничительные меры, направленные на сдерживание распространения коронавирусной инфекции. Меры минимально необходимые мы приняли, считаю, что это решение оптимальное, но только в том случае, если мы сможем обеспечить полное выполнение этих мер. Если мы не достигнем результата, придется принимать дополнительные меры, чего не хотелось бы, — заявил губернатор НСО Андрей Травников во время оперативного совещания сегодня, 1 ноября.

Он добавил, что во время нерабочей недели следует проводить контрольные мероприятия по соблюдению масочного режима и использованию QR-кодов. Также власти будут проверять график работы заведений общественного питания, которые должны закрываться с 23:00 до 06:00.

СЮЖЕТ

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QR-коды для посещения общественных мест начали действовать в Новосибирской области 30 октября. НГС проверил, как они работают в фитнес-клубах, — смотрите в нашем фоторепортаже. А в театре «Глобус» после новых ограничений стали делать экспресс-тесты на ковид и раздавать значки.

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ограниченияправительство НСОкоронавирус
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