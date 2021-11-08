В Новосибирской области за сутки зарегистрировали 400 заболевших ковидом

В НСО зафиксировали новый максимум по числу заболевших ковидом
В Новосибирской области число заболевших коронавирусом за сутки достигло 400 человек. До этого максимальное число заболевших за сутки в регионе составляло 392.
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Он добавил, что в больницы госпитализировали 135 человек. Коечный фонд в регионе составляет 4133 места.
На прошлой неделе НГС рассказывал о сибирячке, которая переболела коронавирусом в легкой форме, но получила последствия и теперь не может есть. Читайте об этом в нашем материале.