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В Новосибирской области за сутки зарегистрировали 400 заболевших ковидом

В больницы госпитализировали 135 заболевших

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Число заболевших превысило предыдущий антирекорд

Число заболевших превысило предыдущий антирекорд

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В НСО зафиксировали новый максимум по числу заболевших ковидом

В Новосибирской области число заболевших коронавирусом за сутки достигло 400 человек. До этого максимальное число заболевших за сутки в регионе составляло 392.

73 962 случая за всё время наблюдения, за последние сутки 400 случаев мы зарегистрировали с ковидом, — сообщил сегодня, 8 ноября, министр здравоохранения НСО Константин Хальзов во время оперативного совещания в правительстве.

Он добавил, что в больницы госпитализировали 135 человек. Коечный фонд в регионе составляет 4133 места.

На прошлой неделе НГС рассказывал о сибирячке, которая переболела коронавирусом в легкой форме, но получила последствия и теперь не может есть. Читайте об этом в нашем материале.

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