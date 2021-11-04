Обновили антирекорд: суточное число заболевших коронавирусом в НСО приблизилось к 400

В Новосибирской области значительно выросло число заболевших коронавирусом за сутки: на утро 4 ноября в регионе зарегистрировано 392 новых случая.

— Скончались еще 14 пациентов: мужчины в возрасте 42 лет, 60 лет, 67 лет, 68 лет, 71 года, 82 лет, 86 лет и женщины в возрасте 52 лет, 63 лет, 66 лет, 71 года, 75 лет, 76 лет, 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 435 человек. За сутки выздоровели 187 пациентов, — говорится в сообщении регионального оперштаба.

Сейчас в отделениях реанимации 343 человека. На ИВЛ — 57 пациентов.