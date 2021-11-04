Обновили антирекорд: суточное число заболевших коронавирусом в НСО приблизилось к 400

Cуточное число заболевших коронавирусом в НСО приблизилось к 400
В Новосибирской области значительно выросло число заболевших коронавирусом за сутки: на утро 4 ноября в регионе зарегистрировано 392 новых случая.
— Скончались еще 14 пациентов: мужчины в возрасте 42 лет, 60 лет, 67 лет, 68 лет, 71 года, 82 лет, 86 лет и женщины в возрасте 52 лет, 63 лет, 66 лет, 71 года, 75 лет, 76 лет, 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли
Сейчас в отделениях реанимации 343 человека. На ИВЛ — 57 пациентов.
— В инфекционные стационары региона с диагнозом
Недавно мы публиковали отзывы привившихся «ЭпиВакКороной» об этой вакцине. Почитайте, что они говорят о последствиях и побочных эффектах.
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