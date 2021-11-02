«Я выкарабкался, жена — нет»: что чувствуют люди после прививки «ЭпиВакКорона»

На прошлой неделе в России был превышен очередной порог заболеваемости ковидом: за сутки стали выявлять более 40 тысяч новых инфицированных. На фоне роста заболеваемости власти стараются добиться коллективного иммунитета, для которого антитела должны быть у 80% взрослого населения. Сейчас, по данным оперштаба, этот показатель держится на уровне 46,8%. Мотивация сделать прививку усиливается: прежде речь шла о здоровье, теперь появляются ограничения для тех, кто не болел и не привился — посещение организаций при наличии документа с QR-кодом. Если у вас такого нет и вы задумываетесь о том, чтобы сделать прививку, то самое время выбрать вакцину. Специально для тех, кто с выбором не определился, мы подготовили материалы с отзывами о прививках от уже вакцинированных. Ранее мы рассказывали истории наших читателей, которые привились «Спутником V», а на прошлой неделе поговорили с теми, кто испытал на себе «Спутник Лайт». Сегодня речь пойдет о другой вакцине — «ЭпиВакКороне», которую разработал центр «Вектор».
Что за вакцина?
«ЭпиВакКорона» — пептидная вакцина, то есть полностью синтетическая. В отличие от векторных «Спутников», которые содержат безопасный для человека аденовирус со встроенными антигенными структурами коронавируса. Вакцинация проходит в два этапа: прививки делают с перерывом в 2–3 недели. Иммунитет, по оценке разработчиков, формируется полностью через 42 дня. Однако с ним всё не так просто: дело в том, что большинство тестов антитела после «ЭпиВакКороны» не видит. В Роспотребнадзоре это объясняют особенностями пептидной вакцины.
— Для вакцинации пептидными антигенами характерно меньшее разнообразие формирующихся антител, — объясняют в ведомстве. — Пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» индуцирует антитела именно к таким участкам оболочечного белка S нового коронавируса, которые являются функционально значимыми в жизненном цикле вируса, при этом не обременяя иммунную систему выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с болезнью.
Поэтому для оценки уровня сформировавшегося после введения вакцины иммунитета необходимо использовать специальные тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», разработанные именно для этой вакцины.
У научного сообщества такие особенности «ЭпиВакКороны» вызывают, мягко говоря, неоднозначную реакцию. «Вектор» раскритиковали за неправильный выбор пептидов при создании вакцины: подробный разбор нестыковок в документах разработчиков опубликовала в научпоп-издании «Биомолекула» молекулярный биолог Ольга Матвеева.
— Я вас могу заверить, что всё плохое, что говорится об этой вакцине, — это правда. Я не был исходным человеком, который начал ее рассматривать, разоблачать, это делали другие люди. Я доказательства взвесил, и мне стало совершенно ясно, что это не вакцина, — говорит вирусолог Анатолий Альтштейн. — Она не работает, потому что устроена таким образом, что не вызывает образования правильных антител. Все их доказательства совершенно необоснованны. Если бы они были внимательно рассмотрены соответствующим комитетом, то не было бы никаких вопросов на этот счет.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V».
Есть ли противопоказания?
Да, как и у любого другого лекарственного препарата. Среди противопоказаний — гиперчувствительность к компонентам препарата, осложнения после первой прививки, тяжелые формы аллергии. При острых заболеваниях или обострении хронических вакцинацию перенесут до выздоровления или ремиссии. Не делают прививку беременным и кормящим мамам, детям до 18 лет, людям с иммунодефицитом и онкозаболеваниями.
Помимо основных противопоказаний, в инструкции есть список диагнозов, при которых препарат применяется с осторожностью. В этом материале мы подробно разбираем основания для применения с осторожностью каждого из пяти препаратов, которые зарегистрированы в России. В ряде случаев прививаться нельзя никакой вакциной: в такой ситуации вам должны дать медотвод. Как его получить, читайте в этом материале.
Что говорят вакцинированные?
Сомнения по поводу эффективности вакцины были не только у ученых, но и у участников исследования вакцины — тех, кто согласился провести над собой эксперимент. Группа этих людей даже писала открытое письмо в Минздрав с просьбой перепроверить результаты исследований.
— Неожиданно для нас запустили гражданскую вакцинацию. Мы были удивлены и обратились ко всем ведомствам с нашим первым открытым письмом по поводу дилеммы плацебников, — рассказывал один из участников исследования Андрей Криницкий. — Потому что мы рискуем собой, чтобы у населения как можно раньше появилась вакцина. А тут раз — и население начинает вакцинироваться, возникает вопрос: зачем нам дальше рисковать своими жизнями, оставаться в исследовании? Минздрав, к сожалению, проигнорировал наше письмо.
Андрей Криницкий — участник клинических испытаний, основатель группы «ЭпиВакКорона» в мессенджере Telegram и один из авторов открытого письма.
После второго укола он стал проверять уровень антител и не обнаружил их, как и другие участники испытаний. Они обратились с вопросами к Роспотребнадзору, и им пошли навстречу — привезли в 5 московских лабораторий спецтест «Вектора», который позволяет определять антитела после «ЭпиВакКороны».
— Мы провели наш главный эксперимент, который стал поводом для второго открытого письма. Мы центрифугировали кровь добровольцев, выделили из нее плазму и отправили в лабораторию, которая с нами договорилась об эксперименте, — рассказывает Криницкий. — Они высаживали живые клетки, поливали плазмой и сверху высеивали живой коронавирус. Если плазма способна защитить, то клетки не погибают, если неспособна — коронавирус проникает в клетки и убивает их. Плюс мы сделали ряд других вещей, чтобы эксперимент был более качественным. Мы добавили группу контроля — тех, кто переболел коронавирусом, и привитых «Спутником», а экспериментаторам не сказали, кто где находится. Только после появления результатов мы сообщили, что и где, чтобы исключить заинтересованность экспериментатора в подтасовке результата. Так мы выяснили, что плазма «ЭпиВакКороны» неспособна нейтрализовать коронавирус.
Несмотря на действия участников испытаний, вакцина «ЭпиВакКорона» осталась в гражданском обороте. Сегодня ею прививается всё больше людей. На прошлой неделе мы попросили вас рассказать о своем опыте вакцинации. Публикуем истории наших читателей.
— Привилась «ЭпиВакКороной» в апреле и мае. В октябре ревакцинировалась «Спутником Лайт». Не болела. Дома не сижу, — пишет анонимно 71-летняя преподавательница из Новосибирска.
Весной же прививку сделала другая наша анонимная читательница, которой 69 лет. Говорит, что никаких побочных явлений не было, а вот антитела есть до сих пор.
— Через 6 месяцев, по рекомендации врача, которая сказала: не пожалейте денег, сдайте кровь на наличие антител, и если их будет достаточно, то ревакцинацию можно будет сделать через 9 месяцев, а не через 6, — пишет она. — Сдала кровь, антител оказалось достаточно. Жду теперь декабря.
Свою историю рассказывают супруги: мужчине сейчас 61 год, а жене — 56. Привились они пока только первым компонентом — буквально пару недель назад.
— Сразу скажу: у мужа никаких ощущений после прививки не было. Даже рука не болела. У меня ночью сильно заболело вверху живота, опоясывающая боль, озноб, при этом температура 35,4, — рассказывает женщина. — Такая температура держалась до вечера следующего дня, при этом пульс был 48–50 ударов в минуту.
67-летняя Светлана тоже прививалась «ЭпиВакКороной» вместе с мужем. В первый раз у них обошлось без побочек, во второй — болело место укола и была легкая слабость.
— В июне пригласили в Роспотребнадзор, взяли анализ. Антител нет. В августе привились «Спутником V». В сентябре 2-й укол. Оба раза без последствий, — рассказывает Светлана.
Не все отзывы столь лестные. Евгения смогла сравнить эффект двух вакцин на собственной семье: она и отец привиты «Спутником V», а мама прививалась «ЭпиВакКороной» в июне.
— В конце сентября маму приглашали в поликлинику по месту жительства для сдачи антител, но где узнать результаты ради интереса, в поликлинике не дали информации. Со слов мамы, саму прививку она перенесла очень легко. После первых суток болело место укола и больно было поднимать руку, затем всё прошло. Вторая прививка прошла вообще незаметно, — рассказывает она. — Я даже немного завидовала маме, когда сама поставила «Спутник V» и после первой прививки меня просто выкинуло из жизни больше чем на сутки. Сейчас мы всей семьей болеем Covid-19 и переносим каждый по-своему, симптомы у всех разные, из схожего только сухой кашель и температура, да и та по-разному. Из нас троих маме досталось больше всех, но госпитализация не потребовалась и, надеюсь, не потребуется.
Еще один пожелавший остаться анонимным читатель тоже прививался в июне, а в октябре — заболел.
— При t° 38,5 врач приехать на дом отказался, по телефону оставил рецепт в регистратуре поликлиники и выписал электронный больничный. 15 октября на КТ показало 20% поражения легких, в больницу не положили, отправили домой, — рассказывает он. — 20 октября стал задыхаться, вызвали неотложку, опять КТ, было уже 48%. Если бы положили сразу, было бы легче. С женой то же самое, с 16% не положили, через три дня стало 36%. Только тогда положили в больницу. Людей просто отправляют умирать домой. Сейчас оба в больницах, я — уже вторую неделю.
Некоторые отзывы лаконичны, но пугают только сильнее. Вот так в четырех предложениях рассказал свою историю один из читателей.
— Я и жена вакцинировались «ЭпиВакКороной» в июне. Побочек не было. В августе оба перенесли ковид в тяжелой форме. Я выкарабкался, жена — нет.
Как видите, отзывы о вакцине разные, хотя, если обобщить, читатели реже жаловались на побочные эффекты от прививки. В инструкции к препарату их тоже меньше — всего два, в отличие от довольно длинных аналогичных списков у «Спутников».