«Я выкарабкался, жена — нет»: что чувствуют люди после прививки «ЭпиВакКорона»

— Неожиданно для нас запустили гражданскую вакцинацию. Мы были удивлены и обратились ко всем ведомствам с нашим первым открытым письмом по поводу дилеммы плацебников, — рассказывал один из участников исследования Андрей Криницкий. — Потому что мы рискуем собой, чтобы у населения как можно раньше появилась вакцина. А тут раз — и население начинает вакцинироваться, возникает вопрос: зачем нам дальше рисковать своими жизнями, оставаться в исследовании? Минздрав, к сожалению, проигнорировал наше письмо.

Андрей Криницкий — участник клинических испытаний, основатель группы «ЭпиВакКорона» в мессенджере Telegram и один из авторов открытого письма.

После второго укола он стал проверять уровень антител и не обнаружил их, как и другие участники испытаний. Они обратились с вопросами к Роспотребнадзору, и им пошли навстречу — привезли в 5 московских лабораторий спецтест «Вектора», который позволяет определять антитела после «ЭпиВакКороны».



— Мы провели наш главный эксперимент, который стал поводом для второго открытого письма. Мы центрифугировали кровь добровольцев, выделили из нее плазму и отправили в лабораторию, которая с нами договорилась об эксперименте, — рассказывает Криницкий. — Они высаживали живые клетки, поливали плазмой и сверху высеивали живой коронавирус. Если плазма способна защитить, то клетки не погибают, если неспособна — коронавирус проникает в клетки и убивает их. Плюс мы сделали ряд других вещей, чтобы эксперимент был более качественным. Мы добавили группу контроля — тех, кто переболел коронавирусом, и привитых «Спутником», а экспериментаторам не сказали, кто где находится. Только после появления результатов мы сообщили, что и где, чтобы исключить заинтересованность экспериментатора в подтасовке результата. Так мы выяснили, что плазма «ЭпиВакКороны» неспособна нейтрализовать коронавирус.

