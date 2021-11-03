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«Коронавирус продолжит нас терзать». Профессор из США — о ситуации в России и о продлении локдауна после 7 ноября

Временные ограничения не принесут улучшения, скорее наоборот

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Народ во время каникул двинул ближе к морю

Народ во время каникул двинул ближе к морю

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Россия 1 ноября вышла на первое место в мире по количеству заболевших и умерших. Есть опасение, что локдаун может еще больше ухудшить ситуацию. Об этом в материале «Доктора Питера».

40 402 заболевших 1 ноября, 1155 умерших. На 2 ноября количество умерших выросло до 1175 за сутки, а ковид выявили только у 39 008 человек. Чиновники уже успели заявить, что количество заболевших снизилось благодаря нерабочим дням, но выглядит это заявление неубедительно.

Даже для такой большой страны, как Россия, это слишком высокие цифры в ковидной статистике. Причем это только официальные данные, по мнению независимых исследователей, которые опираются в том числе на данные по избыточной смертности, в день в нашей стране может умирать от последствий новой коронавирусной инфекции до шести тысяч человек.

Анча Баранова подозревает, что улучшения ждать не стоит

Анча Баранова подозревает, что улучшения ждать не стоит

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Профессор-биолог Анча Баранова называет ситуацию ужасной. И подозревает, что в ближайшее время будет только хуже.

Анча Баранова — доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США).

— Россия вышла на первое место по количеству заболеваний и по количеству смертей — это ужасный мегаантирекорд! — говорит Баранова. — Как только заранее объявили локдаун, народ, вместо того чтобы запастись гречкой и посылочками с витаминами, затащить всё это к себе домой и спокойно сидеть на карантине, отправился отдыхать. Все куда-то поехали, по городам и весям. Те, кто поехал в деревни к пожилым родственникам, могут привезти им вирус из Москвы.

Было предположение, дескать, молодцы, кто отправился в теплые страны. Для выезда и возвращения требуется ПЦР-тест, значит, путешественников можно заодно проконтролировать, а те, кто уже вакцинировался, вольны отправляться куда угодно, шансов заразиться у них значительно меньше.

— Когда вы приезжаете из холодного климата на солнышко, вы подвергаетесь иммуносупрессии — ослаблению иммунитета, — говорит Анча Баранова. — Вы больше подвержены вирусам, в том числе и коронавирусам, вакцина защитит вас от тяжелого течения, но не ваших пожилых родственников от вас. Массовый отъезд на отдых подорвал всю идею локдауна. У меня складывается такое впечатление, что локдаун продлят.

Профессор полагает, что ждать завершения пандемии не стоит. Надо учиться жить по новым правилам.

— Новые гипотезы о том, что будет дальше, не такие утешительные, как раньше, вирус влился в структуру популяции, — считает Баранова. — Он продолжит нас терзать, а мы будем отбиваться от него вакцинами, ревакцинацией. Задача каждого человека по отдельности — отгонять от себя коронавирус. Мы должны понимать, что на дискотеке у нас опаснее, чем на дискотеку не ходить.

Оптимизма такое мнение не добавляет. Однако сейчас идут испытания множества препаратов от коронавируса, они в скрининге, есть моноклональные антитела, показывающие неплохие результаты.

Скорые уже не справляются с нагрузкой

Скорые уже не справляются с нагрузкой

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— Но, к сожалению, в России их экономят, они эффективны на ранней стадии заболевания, а они даются в больнице, — опечалена профессор. — Конечно, всё дело в стоимости, если ее удастся снизить, то на этом пути будет облегчение.

Что нужно делать — советы от Анчи Барановой

Продолжать ли носить маски

— Маски сильно проницаемы, вас от заражения они не спасут. Они спасут других от вас. Смысл в том, чтобы вы не передали вирус кому-то еще. Если вы выбираете между маской и респиратором, отдайте предпочтение респиратору.

Есть ли связь между ощущением от прививки и уровнем антител

— Есть связь между тем, как вы переносили вакцинацию и ревакцинацию. Третий укол переносится так же, как и второй. Те, кто перенес легко, и дальше продолжают переносить легко.

Защищает ли насморк от ковида

— Если соплей в носу много, нос забит, вирус через нос зайти не сможет. Это хорошая новость. Плохая — тогда мы дышим ртом, через него тоже возможно заражение. Но рот проще прополоскать. Вообще я бы рекомендовала полоскать нос и рот: хоть шалфеем, хоть чем — любая полоскалка будет вымывать вирус. А вот водка или перекись водорода могут нарушить ваши слизистые оболочки. Может быть, вы и выполощете вирус в этот раз, но в следующий станете более подвержены заражению с ослабленной слизистой.

Правда ли, что дети заразны даже с отрицательным ПЦР

— Есть разные случаи, у детей встречается много желудочно-кишечных форм, они могут долго выделять вирус через кишечник даже после отрицательного теста-ПЦР. Если ребенок ходит на горшок, мойте его в маске или респираторе. В респираторе подходите и к ребенку на горшке в течение 3 месяцев.

Вообще, сейчас полно отрицательных ПЦР-тестов у детей, у которых потом подтверждают высокие антитела. А ведь ребенок не вакцинирован, антитела с неба прилететь не могли.

СЮЖЕТ

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Стоит ли одновременно делать прививку от гриппа и ковида

Минздрав это разрешил, но, по моему мнению, лучше выждать месяц между антигенами. Вначале сделайте вакцинацию или ревакцинацию от ковида, а потом — от гриппа, потому что гриппа пока не так много.

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