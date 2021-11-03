«Коронавирус продолжит нас терзать». Профессор из США — о ситуации в России и о продлении локдауна после 7 ноября

Россия 1 ноября вышла на первое место в мире по количеству заболевших и умерших. Есть опасение, что локдаун может еще больше ухудшить ситуацию. Об этом в материале «Доктора Питера».



40 402 заболевших 1 ноября, 1155 умерших. На 2 ноября количество умерших выросло до 1175 за сутки, а ковид выявили только у 39 008 человек. Чиновники уже успели заявить, что количество заболевших снизилось благодаря нерабочим дням, но выглядит это заявление неубедительно.



Даже для такой большой страны, как Россия, это слишком высокие цифры в ковидной статистике. Причем это только официальные данные, по мнению независимых исследователей, которые опираются в том числе на данные по избыточной смертности, в день в нашей стране может умирать от последствий новой коронавирусной инфекции до шести тысяч человек.

