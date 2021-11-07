«Остались одни кости»: у переболевшей ковидом сибирячки появился симптом, из-за которого она не может есть

У коронавирусной инфекции бывают разные симптомы, а иногда заболевание и вовсе протекает бессимптомно. Жительница Новосибирска Екатерина Васильева в легкой форме переболела ковидом, но теперь вся еда на вкус как нефть, а все запахи — как бензин. Сибирячка написала в редакцию НГС письмо, чтобы найти людей с похожими симптомами и вместе разобраться, как от этого избавиться. Публикуем ее историю.



Я сразу поняла, что заболела. Никогда себя так не чувствовала. Было очень странное ощущение: поднялась температура, нос заложило, слабость была дикая, ноги как-то резко подкашивались. Вечером температура была 37,5 °С , но по ощущениям — как будто все 40 °С . Через два дня стало легче, но сильная слабость всё еще оставалась. Неделю вызывала врачей и скорую помощь, но никто не приехал. Видимо, потому что мне было легче, чем другим. Наверное, медики приезжали к тому, кому действительно срочно требовалась помощь.