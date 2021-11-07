«Остались одни кости»: у переболевшей ковидом сибирячки появился симптом, из-за которого она не может есть

Жительница Новосибирска похудела на
У коронавирусной инфекции бывают разные симптомы, а иногда заболевание и вовсе протекает бессимптомно. Жительница Новосибирска Екатерина Васильева в легкой форме переболела ковидом, но теперь вся еда на вкус как нефть, а все запахи — как бензин. Сибирячка написала в редакцию НГС письмо, чтобы найти людей с похожими симптомами и вместе разобраться, как от этого избавиться. Публикуем ее историю.
Я сразу поняла, что заболела. Никогда себя так не чувствовала. Было очень странное ощущение: поднялась температура, нос заложило, слабость была дикая, ноги как-то резко подкашивались. Вечером температура была
В результате меня проконсультировали по телефону. Я спросила, что делать, если врачи не едут. Думала, может, мне хоть так что-то скажут, что делать и что пропить. Так как я перестала чувствовать вкус и запах, то было немного жутковато. Мне ответили, что да, это ковид в легкой форме, не волнуйтесь, мы все так переболели, вернутся запахи, ждите. Ну попейте какие-нибудь противовирусные. И всё!
Еда была совсем без вкуса и запаха, я ничего не чувствовала. Даже резкие духи. Вообще не могла есть. Через знакомых мы нашли консультанта по ковиду, который сказал пить лекарство для профилактики тромбоза и витамин С. И вот так три месяца. Сдала тест на антитела — все есть, и причем их много. Да толку-то...
Спустя три месяца начали возвращаться запахи и вкусы. Но еще через месяц, когда я решила попить только что купленное молоко, то поняла, что оно по вкусу напоминает бензин! Вы когда-нибудь пили бензин?! Так вот, это кошмар! Потом сметана стала со вкусом нефти. Макароны, кофе, апельсины, бананы, колбаса и сыр с запахом нефти и тухлятины. Начался ад, вонять стало почти всё. Духи тоже стали с «ароматом» нефти. Даже листва на улице пахла так же. И вот так уже третью неделю. Во рту стал постоянно появляться этот привкус. Кофе не могу пить. Стала сильно худеть, потому что есть практически ничего не могла, кроме гречки и черного хлеба. Уже ушло 8 килограммов, одни кости остались.
Никто не знает, как это лечить. Говорят, что нужно ждать, и всё, мол, тренируйте обоняние, нюхая разные резкие продукты типа гвоздики, чеснока, корицы. Лекарства нет, лечения нет. Думаю, что я не одна с такой проблемой последствий ковида.
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