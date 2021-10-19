Ни кашля, ни температуры: как понять, что болеешь ковидом, если нет ни одного симптома

О том, что многие люди могут переносить коронавирус бессимптомно, говорят едва ли не с первых дней пандемии. По последним данным Минздрава, симптомов не испытывает половина столкнувшихся с вирусом. Но если нет симптомов, то как понять, что ты можешь представлять опасность для близких и быть переносчиком вируса? Мы спросили врачей.
Хорошая новость в том, что и бессимптомный коронавирус выявить можно. Проблема лишь в том, что нельзя сделать это без специальных тестов: нет никаких признаков, по которым можно было бы определить бессимптомное течение ковида. Потому что все признаки — это и есть симптомы. Они могут быть самыми разными: от кашля или просто слабости до диареи и сыпи (подробнее обо всех симптомах можно прочитать в этом материале).
— Есть понятие «инфекции». Инфекции — это, собственно, взаимодействие между микроорганизмами и макроорганизмом. Микроорганизм попадает в макроорганизм, макроорганизм не дает ему допуск вовнутрь, не дает ему размножаться — и всё на этом заканчивается, — объясняет механизм действия вируса иммунолог Иван Скороходов. — Заболевание — это уже реакция защиты большого организма на маленький организм, она означает, что маленький организм начал размножаться и наглеть. Возникают реакции: воспаление слизистых в месте проникновения инфекции в организм и другие — это уже развитие болезни.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач-аллерголог, иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
При этом высеяться в мазке со слизистых коронавирус может, но заболевание может не развиться, это будет, грубо говоря, загрязнение слизистых.
— Бессимптомное течение коронавируса определить возможно, для этого существуют специализированные тесты, которые подразделяются на два типа, — говорит инфекционист Иван Коновалов. — Это экспресс-тест на обнаружение антигена вируса на слизистой оболочке верхних дыхательных путей. Возможна даже самодиагностика, такие тест-системы продаются, они доступны, но минус в том, что их чувствительность примерно равна 85%, то есть в ряде случаев они могут давать ложноотрицательный результат.
Иван Коновалов — кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач центра диагностики и вакцинопрофилактики «Диавакс».
С 1 октября в Москве принята программа всеобщего охвата антигенными тестами одновременно с тестом полимеразной цепной реакции (ПЦР) при обращении пациента с ОРВИ к врачу. Пока такая система действует только в столице, как показали предыдущие месяцы пандемии, столичные наработки по борьбе с коронавирусом со временем масштабируются на регионы.
— Экспресс-система дает результат примерно через 20 минут, а результат ПЦР-диагностики может приходить в течение нескольких суток, — говорит врач-инфекционист. — Соответственно, такая двухступенчатая система позволяет в ранние сроки большому количеству людей начать специфическое лечение здесь и сейчас, у постели больного.
Обратить пристальное внимание на свое самочувствие имеет смысл после установленного контакта с заболевшим, активного пребывания без защитных средств в местах, где более вероятно наличие заболевших (поликлиники, больницы, социальные объекты), а также контакта с недавно приехавшим из-за границы. При первых же симптомах ОРВИ, ковида или гриппа обратитесь к врачу — вам сделают тест, который, по новым правилам, будет готов в течение суток. Это позволит заразить меньшее число людей и сразу начать лечение.