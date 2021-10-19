Ни кашля, ни температуры: как понять, что болеешь ковидом, если нет ни одного симптома

О том, что многие люди могут переносить коронавирус бессимптомно, говорят едва ли не с первых дней пандемии. По последним данным Минздрава, симптомов не испытывает половина столкнувшихся с вирусом. Но если нет симптомов, то как понять, что ты можешь представлять опасность для близких и быть переносчиком вируса? Мы спросили врачей.



Хорошая новость в том, что и бессимптомный коронавирус выявить можно. Проблема лишь в том, что нельзя сделать это без специальных тестов: нет никаких признаков, по которым можно было бы определить бессимптомное течение ковида. Потому что все признаки — это и есть симптомы. Они могут быть самыми разными: от кашля или просто слабости до диареи и сыпи (подробнее обо всех симптомах можно прочитать в этом материале).

