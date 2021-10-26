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Сертификат о вакцинации от коронавируса изменится 8 ноября. Смотрите, как он будет выглядеть

Минздрав утвердил новую форму документа

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Теперь документ будет состоять из двух страниц

Теперь документ будет состоять из двух страниц

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Минздрав утвердил форму документа о вакцинации от коронавирусной инфекции. Приказ об утверждении формы сертификата опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступит в силу 8 ноября. До 1 марта 2022 года будут переоформлены сертификаты, которые привитые получили ранее, — документ, как и прежде, поступит на портал «Госуслуги». И теперь его можно будет получить не только в электронном, но и в бумажном виде — для этого нужно будет обратиться в МФЦ.

Согласно опубликованному Минздравом документу, в сертификате будут указаны личные данные гражданина, информация о прививке и (или) перенесенном заболевании, данные о медицинских противопоказаниях. Также в документе, как и раньше, будет QR-код — он разместится на первой странице в верхнем левом углу.

Первая страница сертификата о вакцинации от коронавируса

Первая страница сертификата о вакцинации от коронавируса

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Вторая страница сертификата о вакцинации от коронавируса

Вторая страница сертификата о вакцинации от коронавируса

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QR-кодМинздраввакцинациядокументысертификат о вакцинации
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