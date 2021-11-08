«Это страшнее полного локдауна»: бизнесмены — о том, чем грозит введение QR-кодов в общепите

Рестораторы Новосибирска ожидают оттока персонала из-за введения QR-кодов
Новосибирский Роспотребнадзор предложил областному правительству ввести новые коронавирусные ограничения. Речь идет прежде всего о требовании предъявить QR-код о вакцинации при посещении заведений общепита. Последнее слово — за губернатором, и, вероятно, он прислушается к этому предложению, тем более что такие меры уже ввел целый ряд регионов. Мы спросили рестораторов о том, что они думают по поводу новых возможных ограничений.
Владислав Дорошенко
(руководитель и совладелец DNK Group («Хамовники», «Курагадиван», Morricone)):
— Технически проверка QR-кода не представляет сложности, любой смартфон позволяет это сделать. Но это будет катастрофа для бизнеса в регионах, где уровень вакцинации — 30 процентов. Падение выручки можно оценить минимум в 50 процентов. Закрытие или работа навынос позволяет договориться о снижении аренды с арендодателем, формат работы с QR-кодами вряд ли заставит снизить арендную плату, то есть это будет прямая работа в убыток.
Как мера, безусловно, эффективная, но тогда необходимо вводить ее везде, в том числе и в общественном транспорте. Посещение ресторанов не несет того риска передачи вируса, как поездка в автобусе. Это очевидный факт. Жаль, что вместе с ограничениями наше государство не думает над мерами поддержки бизнеса. В части ресторанного бизнеса это могло быть обнуление налогов на доходы или прибыль на какое-то время.
Олег Ионко
(совладелец ресторанных концепций Dravamuka, «Аджикинежаль», МясоRoob):
— Число гостей сократится сильно, практически пропорционально количеству невакцинированных. Хотелось бы иметь более точный фильтр для тех, кто имеет высокие антитела, какой-нибудь временный QR-код, но на практике это утопично. Мне кажется, что для ресторанов, соблюдающих правила социальной дистанции, эта мера явно избыточна и неадекватна. Для многих это окажется страшнее полного локдауна, по расходам — никакой экономии, а доходы упадут вполовину сразу.
Сергей Цуркан
(управляющий ресторанов пивоварни GUSI, совладелец бара Barbara Bus):
— Профессиональное сообщество довольно дружно (нас было 25 человек) на совещании с властями выступило за то, чтобы ввести QR-коды для посещения ночных заведений. То есть открыть клубы для работы с 23 до 6 часов, но по кодам. Некоторые представители Федерации рестораторов и отельеров Сибири очень громко и убедительно высказывались, что QR-коды нас убьют окончательно.
В основном, возмущение вызывает избирательный подход. Потому что именно он нас убивает. Когда рестораны закрыты, а магазины работают, персонал от нас сваливает в магазины работать. Когда в нашей отрасли требуют поголовную вакцинацию, а в других не требуют, персонал опять сваливает туда, где не требуют. Мы еще с самого первого локдауна не восстановили штат.
Технически, думаю, проблем не будет. У нас есть опыт продажи билетов на фестиваль и сканирования билетов на входе. Вопрос в другом: кто и как будет следить за соблюдением этих правил. Вся ответственность — на хостес и администраторах ресторана? А им это зачем? Как проверяющие и контролирующие органы будут это делать? Не представляю механизма.
Алексей Нагибин
(создатель и руководитель сети кофеен Coffee Collective):
— С точки зрения стимулирования вакцинации, сделать городскую среду неудобной для невакцинированных — это, я считаю, эффективный метод. С точки зрения действия властей, считаю, что они должны быть жестче. Важно получить иммунитет коллективно — это не только количественно, но и качественно, а качество в данном случае можно измерить временем, так как вирус мутирует и важно привиться всем в короткий срок, а не к моменту появления следующего штамма.
Запретить посещать кофейни, рестораны, музеи, кинотеатры, театры — это, безусловно, неудобно, но посещают их процента три ежедневно и процентов пять еженедельно в нашем городе. У большинства повседневная жизнь не из этого сформирована. Так можно оценить и эффективность этой меры. Эффективно было бы запретить всем, например, пользоваться общественным транспортом, включая такси, покупать продукты в магазинах. От таких мер эффект, считаю, был бы кратно больше и быстрее. Если бы власть сказала, что с такого-то числа ни продукты не купите, ни в метро не поедете, думаю, всё было бы радикально иначе, с точки зрения активности вакцинации.
Что касается сокращения количества гостей, ну могу сказать на столько-то или на столько-то процентов это изменится — хоть и занимаюсь кофе, гадание на кофейной гуще или прогнозирование в мою компетенцию в этой области не входит, так что посмотрим. Мы же по-прежнему, несмотря ни на что, стремимся фокусироваться на качестве своей работы, соблюдая предписанные нормы (сейчас уже почти 100% работников нашей сети вакцинировались).
Скажут нельзя — будем, скорее всего, при заказе спрашивать QR-код. Как его проверять, кто будет, я не знаю, инструменты не известны. QR-код можно самому сгенерировать или в интернете скачать. Такая мера, скорее всего, без возможности быстрого контроля достоверности будет не работоспособной, если мы рассматриваем данную инициативу как эффективный инструмент стимулирования вакцинации.
Тем временем российские власти еще больше усложнили жизнь рестораторам, сократив срок действия уже выданных QR-кодов с года до шести месяцев. Таким образом даже среди тех, кто вакцинировался, уже сегодня есть люди, которые не смогут попасть в заведения после вступления в силу новых требований.