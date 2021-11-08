«Это страшнее полного локдауна»: бизнесмены — о том, чем грозит введение QR-кодов в общепите

— Технически проверка QR-кода не представляет сложности, любой смартфон позволяет это сделать. Но это будет катастрофа для бизнеса в регионах, где уровень вакцинации — 30 процентов. Падение выручки можно оценить минимум в 50 процентов. Закрытие или работа навынос позволяет договориться о снижении аренды с арендодателем, формат работы с QR-кодами вряд ли заставит снизить арендную плату, то есть это будет прямая работа в убыток.

Как мера, безусловно, эффективная, но тогда необходимо вводить ее везде, в том числе и в общественном транспорте. Посещение ресторанов не несет того риска передачи вируса, как поездка в автобусе. Это очевидный факт. Жаль, что вместе с ограничениями наше государство не думает над мерами поддержки бизнеса. В части ресторанного бизнеса это могло быть обнуление налогов на доходы или прибыль на какое-то время.

Олег Ионко



(совладелец ресторанных концепций Dravamuka, «Аджикинежаль», МясоRoob):

— Число гостей сократится сильно, практически пропорционально количеству невакцинированных. Хотелось бы иметь более точный фильтр для тех, кто имеет высокие антитела, какой-нибудь временный QR-код, но на практике это утопично. Мне кажется, что для ресторанов, соблюдающих правила социальной дистанции, эта мера явно избыточна и неадекватна. Для многих это окажется страшнее полного локдауна, по расходам — никакой экономии, а доходы упадут вполовину сразу.