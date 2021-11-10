«Не хотим, чтобы сотрудникам лицо били»: ночные клубы заявили, что не будут требовать паспорта при проверке QR-кодов

Новосибирские заведения рассказали, как будут работать после того, как вступят в силу новые ограничения из-за распространения коронавируса. В аккаунтах ночных клубов после постановления губернатора о необходимости предъявления QR-кодов начали появляться сообщения о том, что охрана паспорт требовать не будет.

С 12 ноября в заведениях общественного питания начнет действовать система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19 . При этом бары, рестораны смогут работать с 23:00 до 06:00.

