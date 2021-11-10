«Не хотим, чтобы сотрудникам лицо били»: ночные клубы заявили, что не будут требовать паспорта при проверке QR-кодов

В Новосибирске ночные клубы отказались требовать паспорт к QR-коду
Новосибирские заведения рассказали, как будут работать после того, как вступят в силу новые ограничения из-за распространения коронавируса. В аккаунтах ночных клубов после постановления губернатора о необходимости предъявления QR-кодов начали появляться сообщения о том, что охрана паспорт требовать не будет.
С 12 ноября в заведениях общественного питания начнет действовать система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от
— Мы же не уполномоченные лица, которые имеют право проверять документы. Человек показал QR-код. Я имею право пропустить. Если придет проверка, то они имеют право уже им показать какие-то документы, удостоверяющие личность. Я не хочу скандалов на входе, чтобы сотрудникам лицо били, — рассказала корреспонденту НГС управляющая клубом Alpen Grotte Елена.
В рестобаре «Отдых» корреспонденту НГС также объяснили, что не могут требовать паспорт по закону.
Юрист Сергей Егоров объяснил, что ситуация неоднозначна — слишком много пробелов остается в законах.
— Потребовать предъявить документ, удостоверяющий личность, может только уполномоченное на это лицо, например, полицейский. Продавец в магазине может потребовать паспорт, если продает алкоголь, но это право прописано в законе о регулировании алкогольной продукции. С введением QR-кодов очень много пробелов. Технические моменты непонятны. Человек может взять его у другого или внести коррективы. Но в постановлении не прописана обязанность предприятий общественного питания требовать документ, удостоверяющий личность. Ввести ограничения — ввели, а как реально исполняться они будут, не подумали. Возникает масса вопросов, — объяснил корреспонденту НГС юрист Сергей Егоров.
Но министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров на пресс-конференции сегодня,
— Паспорт сотрудник может потребовать у гостя входящего, также как сотрудник торговой точки требует предъявить паспорт у несовершеннолетнего. Вам не продадут алкоголь или сигареты, усомнившись в возрасте. И это ни у кого не вызывает отторжение и вопросов. Ситуация практически такая же, — рассказал министр. — Алгоритм известен. На входе сотрудник, который встречает гостей, — тот и требует документы. Всё.
Новое постановление губернатора об ограничениях, связанных с QR-кодами, было опубликовано вчера. Но в части, которая вводит обязанность ресторанов проверять коды, нет слов о праве требовать документ, удостоверяющий личность.
После выступления министра на пресс-конференции корреспондент НГС уточнил информацию, где именно и в каком законе или нормативно-правовом акте сотрудники общепита наделяются правами требовать паспорт. Документ он так и не назвал. Публикуем диалог с министром.
— Когда паспорт просят при продаже алкоголя и табака, то это регулируется законом о реализации этой продукции. Можете назвать номер или название нормативно-правового акта, где прописано требование вместе с QR-кодом предъявлять паспорт?
— Еще раз говорю, как поймет сотрудник, что это QR-код этого человека?
— Да, никак. Но с точки зрения законодательства насколько это законно — просить паспорт у человека?
— Что значит законно — незаконно? Еще раз говорю, мы находимся в состоянии повышенной готовности. И здесь в том числе действуют нормы законодательства, которые мы приняли. Поэтому для того, чтобы идентифицировать человека, что это его QR-код или его документ, безусловно, ему нужно удостоверение личности. Еще раз говорю — пока мы с этим не сталкивались. Я понимаю, что здесь могут быть юридические какие-то нюансы. Но еще раз говорю, если я хочу эту услугу получить и я понимаю, что для этого мне нужно просто взять с собой документы, — я не буду делать из этого какую-то сложность для себя. Зачем?
— Где-то что это прописано на бумаге — такого нет? Этого требования?
— Это должно быть прописано где-то на бумаге?
— Я спрашиваю — такого нет?
— Нет.
В Новосибирске теперь даже на корпоративы в ресторанах потребуются QR-коды.
Бизнесмены рассказали НГС, чем грозит введение QR-кодов в общепите. Вчера многие жители России, в том числе новосибирцы, обнаружили, что их QR-коды оказались просрочены из-за обновления на «Госуслугах». Если у вас нет кода, то есть еще несколько вариантов, как попасть на мероприятие.