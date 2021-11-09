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Понадобится ли QR-код на корпоратив? Разбираемся, как новосибирцев будут пускать на новогодние вечеринки

С 12 ноября в Новосибирской области начнут требовать QR-коды в общепите

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Новый год еще не скоро, но к празднику многие уже начали готовиться

Новый год еще не скоро, но к празднику многие уже начали готовиться

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В Новосибирске на корпоративы в ресторанах потребуются QR-коды

В Новосибирской области на корпоративы, которые будут проводиться в ресторанах или кафе, потребуются QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса.

Обязательное требование QR-кодов в регионе начнет действовать 12 ноября и затронет и новогодние праздники.

— Если это помещение для общественного питания, ресторан или кафе, то вне зависимости от формата мероприятия — будь то корпоратив, свадьба и т. д., необходимо предъявить QR-код или, например, результаты ПЦР-теста. Если это выставочный зал и проводится какой-то форум или конференция, то QR-код нужен в случае, если будет больше 100 человек, — объяснил корреспонденту НГС Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства.

Сергей Нешумов добавил, что у многих новосибирцев не возникнет проблем с QR-кодами, так как в большом количестве сфер для работников вакцинация от коронавируса сейчас обязательна.

СЮЖЕТ

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Бизнесмены рассказали НГС, чем грозит введение QR-кодов в общепите. Вчера многие жители России, в том числе новосибирцы, обнаружили, что их QR-коды оказались просрочены из-за обновления на «Госуслугах». Если у вас нет кода, то есть еще несколько вариантов, как попасть на мероприятие.

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