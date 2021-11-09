Понадобится ли QR-код на корпоратив? Разбираемся, как новосибирцев будут пускать на новогодние вечеринки

В Новосибирске на корпоративы в ресторанах потребуются QR-коды
В Новосибирской области на корпоративы, которые будут проводиться в ресторанах или кафе, потребуются QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса.
Обязательное требование QR-кодов в регионе начнет действовать 12 ноября и затронет и новогодние праздники.
— Если это помещение для общественного питания, ресторан или кафе, то вне зависимости от формата мероприятия — будь то корпоратив, свадьба и
Сергей Нешумов добавил, что у многих новосибирцев не возникнет проблем с QR-кодами, так как в большом количестве сфер для работников вакцинация от коронавируса сейчас обязательна.
Бизнесмены рассказали НГС, чем грозит введение QR-кодов в общепите. Вчера многие жители России, в том числе новосибирцы, обнаружили, что их QR-коды оказались просрочены из-за обновления на «Госуслугах». Если у вас нет кода, то есть еще несколько вариантов, как попасть на мероприятие.