Новосибирца отказались обслуживать в кафе без QR-кода уже сегодня. Как это объяснили

В новосибирских кафе начали требовать QR-коды до 12 ноября
Сегодня вечером, 11 ноября, жителя Новосибирска отказались обслуживать в кафе Subway, которое находится в здании железнодорожного вокзала на улице Дмитрия Шамшурина, 43. Обоснованием стало отсутствие у посетителя QR-кода. Напомним, система кодов в заведениях общепита Новосибирской области начинает действовать с завтрашнего дня, 12 ноября. Более того, на кафе и рестораны, находящиеся в зданиях вокзалов и аэропортов, автовокзалах и АЗС, постановление пока распространяться не будет.
На кадрах работник кафе отказывается принять заказ, при этом не может четко сказать, почему. По словам Ивана, он ушел из заведения голодным, помимо него в обслуживании было отказано порядка шести посетителям: все они не смогли предоставить код либо он у них не считался.
После этого недовольный клиент позвонил управляющему заведением.
— Есть постановление, и директор железнодорожного вокзала нас также контролирует. Мы обязаны подчиняться, потому что находимся в здании железнодорожного вокзала. Я найду это постановление и отправлю вам на телефон, — ответили Ивану (запись разговора есть в распоряжении НГС). Позже управляющая прислала ссылку на новость от 26 октября, опубликованную на официальном сайте правительства НСО. В ней, к слову, нет ни слова, что в общепите должны требовать QR-коды.
Управляющая заведением Лора Латушкина пояснила НГС, что заведения сети сейчас работают в семи городах России, в ряде них проверка кодов уже начала действовать.
— В ЯНАО коды в заведениях общепита проверяют с 25 октября, в ХМАО — с 30 октября, в Тюмени — с 8 ноября. В Новосибирске мы руководствовались постановлением Роспотребнадзора, согласно которому с 30 октября мы должны требовать у посетителей коды.
Управляющая пообещала позже предоставить это постановление. Также она упомянула, что требовать коды у посетителей их обязали в администрации вокзала.
В администрации вокзала корреспонденту НГС ответили, что сейчас в кафе, расположенных в здании, коды не требуют. И, согласно решению правительства НСО, с 12 ноября их требовать и не должны, поскольку вокзалы входят в список исключений.
— Subway только почему-то требует у всех QR-коды, — рассказал сотрудник вокзала.
Также сегодня стало известно, что правительство готовит закон об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. Посмотрите, как на это отреагировали новосибирцы.