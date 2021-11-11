Новосибирца отказались обслуживать в кафе без QR-кода уже сегодня. Как это объяснили

После этого недовольный клиент позвонил управляющему заведением.

— Есть постановление, и директор железнодорожного вокзала нас также контролирует. Мы обязаны подчиняться, потому что находимся в здании железнодорожного вокзала. Я найду это постановление и отправлю вам на телефон, — ответили Ивану (запись разговора есть в распоряжении НГС). Позже управляющая прислала ссылку на новость от 26 октября, опубликованную на официальном сайте правительства НСО. В ней, к слову, нет ни слова, что в общепите должны требовать QR-коды.

Управляющая заведением Лора Латушкина пояснила НГС, что заведения сети сейчас работают в семи городах России, в ряде них проверка кодов уже начала действовать.

— В ЯНАО коды в заведениях общепита проверяют с 25 октября, в ХМАО — с 30 октября, в Тюмени — с 8 ноября. В Новосибирске мы руководствовались постановлением Роспотребнадзора, согласно которому с 30 октября мы должны требовать у посетителей коды.

Управляющая пообещала позже предоставить это постановление. Также она упомянула, что требовать коды у посетителей их обязали в администрации вокзала.