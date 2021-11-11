«Живые позавидуют мертвым»: как новосибирцы отреагировали на возможное введение проверок кодов в транспорте, кафе и магазинах

В России готовятся законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, в том числе для авиа- и железнодорожных перевозок, в кафе и магазинах. Если сейчас проверка QR-кодов затрагивает достаточно маленькие группы населения, то при введении проверки в транспорте всё может поменяться. Именно об этом и возмущаются новосибирцы, гневно обсуждая эту новость — под ней собралось уже почти 400 комментариев. Собрали для вас самые яркие мнения.



— Интересно, на сколько часов хватит администрации. В рабочую нерабочую неделю тоже метро сначала как в праздник работало. На два дня хватило. А в этом случае реакция будет не то чтобы моментальная, а упреждающая, — замечает комментатор под ником гДеправДа.