«Живые позавидуют мертвым»: как новосибирцы отреагировали на возможное введение проверок кодов в транспорте, кафе и магазинах

Новосибирцы возмущаются возможным введением проверки QR-кодов в общественном транспорте
В России готовятся законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, в том числе для авиа- и железнодорожных перевозок, в кафе и магазинах. Если сейчас проверка QR-кодов затрагивает достаточно маленькие группы населения, то при введении проверки в транспорте всё может поменяться. Именно об этом и возмущаются новосибирцы, гневно обсуждая эту новость — под ней собралось уже почти 400 комментариев. Собрали для вас самые яркие мнения.
— Интересно, на сколько часов хватит администрации. В рабочую нерабочую неделю тоже метро сначала как в праздник работало. На два дня хватило. А в этом случае реакция будет не то чтобы моментальная, а упреждающая, — замечает комментатор под ником гДеправДа.
— Дистрикт номер 54, приготовить QR-коды для проверки, — делает отсылку к популярному произведению читатель под ником Лунтик&Василий.
— Представляю, как будут проверять QR-код в метро в часы пик в той же Москве. Или при входе в ОТ, — с насмешкой отнесся к этой идее читатель под ником Почётный гражданин Левосибирска.
— Вот и получается: вакцинация не принудительная. И Конституция, и закон об этом говорят, но скоро мы никуда не попадем без прививки. Да расстреляйте уже! Как этот тупизм достал! — возмущается читатель под ником ZOV.
— Хорошо, что хоть в машину не заставляют ставить хитрый прибор, который разрешит заводить машину с QR-кодом, — смеется читатель под гостевым ником. Другой читатель предлагает не подбрасывать идеи властям.
— Похоже и шутки про запрет дышать невакцинированным скоро перестанут быть шутками, — пытается предугадать события читатель под ником Дубль.
— А для кафе и ресторанов выпустить специальные маски только для носа, узкие. Можно и с креплением на красивый лейкопластырь по бокам. Ну а что. Куартить, так куартить. Сюр (сюрреализм. — Прим. ред.) в этом деле лишним не бывает. Или клоунские такие пятачки-шарики с внутренними фильтрующими слоями на нос можно. Красиво будет «едальня» выглядеть. Сидят все такие откуаренные, в пятачках, жуют, — погружается в иронию читатель под ником было.
— Приравнивают человека здорового, соблюдающего дистанцию, с маской на лице и перчатками на руках, использующего санитайзер, но без QR-кода к эпидемиологическому террористу. А чем такой человек без признаков заболевания так уж опасен для тех, кто привит? — удивляется читатель под ником StB.
— [...Конституцию не нарушает]. Да приведите уже пример, как можно нарушить Конституцию? А то ощущение, что она не нарушаемая, — задается вопросом читатель под необычным ником lll.
— Данный комментарий содержит нецензурную брань и оскорбления в адрес госслужащих, поэтому не может быть увиден, — саркастично замечает комментатор под ником Лимбо.
— И живые позавидуют мертвым... — заключает читатель под гостевым ником.