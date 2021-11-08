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Тема дняСколько будут действовать QR-коды после вакцинации
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Названа дата, когда в Новосибирской области начнут действовать QR-коды в барах и ресторанах

При этом заведения общепита смогут работать по ночам

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Решение было одобрено сегодня, 8 ноября, в ходе заседания правительства Новосибирской области

Решение было одобрено сегодня, 8 ноября, в ходе заседания правительства Новосибирской области

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В Новосибирской области ввели QR-коды для баров и ресторанов

С 12 ноября в заведениях общественного питания Новосибирской области начнет действовать система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19. При этом бары и рестораны смогут работать с 23:00 до 06:00. Решение было одобрено сегодня, 8 ноября, в ходе заседания правительства Новосибирской области.

Исключение составляют доставка заказов, обслуживание навынос, заведения общепита на территории аэропорта, ж/д вокзалах, автовокзалах, АЗС, столовые и другие предприятия, обеспечивающие питание сотрудников организаций.

Соответствующие изменения уже внесены в Постановление правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области».

— В сфере общественного питания сегодня все меры направлены на соблюдение противоэпидемиологических требований, но обстановка, к сожалению, не улучшается. QR-кодирование должно стимулировать население вакцинироваться, а руководителей — активно вести разъяснительную работу. Эти меры направлены как на поддержание работоспособности бизнеса, так и на обеспечение безопасности потребителей, — сказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

Тот же документ разрешает проведение массовых мероприятий в выставочных залах, работу баз отдыха и санаториев с количеством посетителей больше 100 человек при наличии у гостей QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, отрицательного результата ПЦР-теста (результат действителен в течение трех дней) или справки, подтверждающей, что гражданин перенес COVID-19 не более шести календарных месяцев назад.

В ближайшее время документ опубликуют на сайте правительства Новосибирской области.

Напоминаем, что срок действия QR-кодов сократился с одного года до полугода — новую дату новосибирцы могут проверить на «Госуслугах».

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QR-кодограничения для общепита
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