Названа дата, когда в Новосибирской области начнут действовать QR-коды в барах и ресторанах

С 12 ноября в заведениях общественного питания Новосибирской области начнет действовать система QR-кодо в, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19 . При этом бары и рестораны смогут работать с 23:00 до 06:00. Решение было одобрено сегодня, 8 ноября, в ходе заседания правительства Новосибирской области.

Исключение составляют доставка заказов, обслуживание навынос, заведения общепита на территории аэропорта, ж/д вокзалах, автовокзалах, АЗС, столовые и другие предприятия, обеспечивающие питание сотрудников организаций.