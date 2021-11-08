Названа дата, когда в Новосибирской области начнут действовать QR-коды в барах и ресторанах

В Новосибирской области ввели
С 12 ноября в заведениях общественного питания Новосибирской области начнет действовать система
Исключение составляют доставка заказов, обслуживание навынос, заведения общепита на территории аэропорта, ж/д вокзалах, автовокзалах, АЗС, столовые и другие предприятия, обеспечивающие питание сотрудников организаций.
Соответствующие изменения уже внесены в Постановление правительства Новосибирской области от 18.03.2020
— В сфере общественного питания сегодня все меры направлены на соблюдение противоэпидемиологических требований, но обстановка, к сожалению, не улучшается.
Тот же документ разрешает проведение массовых мероприятий в выставочных залах, работу баз отдыха и санаториев с количеством посетителей больше 100 человек при наличии у гостей
В ближайшее время документ опубликуют на сайте правительства Новосибирской области.
Напоминаем, что срок действия