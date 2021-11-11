Правительство готовит закон об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах

Вопрос о готовящихся ограничениях был задан пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, однако он заверил, что введение QR-кодов на транспорте в данный момент не обсуждается. Но также добавил, что «недостижение коллективного иммунитета к ковиду может привести к дополнительным ограничениям».



По словам Дмитрия Пескова, отмена QR-кодов и других ограничительных мер произойдет не раньше, чем закончится пандемия коронавируса.