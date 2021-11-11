Правительство готовит закон об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах

Оперштаб официально подтвердил, что в России готовятся законопроекты об обязательных QR-кодах на транспорте, в том числе для авиа- и железнодорожных перевозок, в кафе и магазинах. Об этом сообщает РИА Новости. О готовящихся законопроектах ранее сообщало РБК со ссылкой на источник в правительстве. По данным издания, мера будет действовать до июня 2022 года.
По словам источника издания, до 1 февраля 2022 года вместо QR-кодов можно будет предъявлять актуальный отрицательный ПЦР-тест, но в дальнейшем такая возможность останется только у тех, кто получил медотвод от прививки.
Законопроект обяжет медицинские лаборатории передавать результаты ПЦР-тестов на портал госуслуг в течение суток, чтобы исключить задержки.
Работу общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости законопроект не затрагивает, говорит источник издания, на них требование документально подтвержденного иммунитета распространяться не будет.
Вопрос о готовящихся ограничениях был задан пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, однако он заверил, что введение QR-кодов на транспорте в данный момент не обсуждается. Но также добавил, что «недостижение коллективного иммунитета к ковиду может привести к дополнительным ограничениям».
По словам Дмитрия Пескова, отмена QR-кодов и других ограничительных мер произойдет не раньше, чем закончится пандемия коронавируса.