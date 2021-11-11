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Кому и когда нужно привиться от ковида в Новосибирской области? Показываем в одной картинке

На проведение вакцинации дали чуть больше месяца

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Сейчас в Новосибирске можно привиться в поликлинике или в специальном пункте вакцинации

Сейчас в Новосибирске можно привиться в поликлинике или в специальном пункте вакцинации

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В Новосибирской области курьеров обязали привиться до 17 января

10 ноября в Новосибирске расширили список категорий лиц, которым обязательна вакцинация от ковида. Теперь кроме сотрудников сервиса необходимо привиться курьерам и работникам гостиниц.

Мы изучили постановления главного санитарного врача региона и объединили в инфографике информацию о том, кому и когда нужно привиться.

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Так, людям, осуществляющим деятельность в сферах:

  • торговли;
  • салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов;
  • бытовых услуг (прачечных, химчисток и подобных);
  • общественного питания;
  • клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги связи;
  • МФЦ;
  • общественного транспорта, такси;
  • соцзащиты и социального обслуживания населения;
  • ЖКХ и энергетики;
  • культурных мероприятий;
  • детских игровых комнат и центров, ТРЦ;
  • досуговых и развлекательных мероприятий;
  • театров, кинотеатров, концертных залов;
  • массовых спортивных мероприятий;
  • государственным и муниципальным служащим, органам власти.

Нужно привиться первым компонентом до 21 ноября, а вторым — до 21 декабря.

А людям, работающим в сферах деятельности:

  • по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы, общежития, хостелы);

  • доставке населению продовольственных, непродовольственных товаров, продукции общественного питания.

Нужно привиться первым компонентом до 17 декабря, вторым — до 17 января 2022 года.

Вчера новосибирские заведения рассказали, как будут работать после того, как вступят в силу новые ограничения из-за распространения коронавируса. В аккаунтах ночных клубов после постановления губернатора о необходимости предъявления QR-кодов начали появляться сообщения о том, что охрана паспорт требовать не будет.

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В Новосибирске теперь даже на корпоративы в ресторанах потребуются QR-коды. Бизнесмены рассказали НГС, чем грозит введение QR-кодов в общепите. Вчера многие жители России, в том числе новосибирцы, обнаружили, что их QR-коды оказались просрочены из-за обновления на «Госуслугах». Если у вас нет кода, то есть еще несколько вариантов, как попасть на мероприятие.

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коронавирус в Новосибирске
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