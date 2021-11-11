Кому и когда нужно привиться от ковида в Новосибирской области? Показываем в одной картинке

В Новосибирской области курьеров обязали привиться до 17 января
10 ноября в Новосибирске расширили список категорий лиц, которым обязательна вакцинация от ковида. Теперь кроме сотрудников сервиса необходимо привиться курьерам и работникам гостиниц.
Мы изучили постановления главного санитарного врача региона и объединили в инфографике информацию о том, кому и когда нужно привиться.
Так, людям, осуществляющим деятельность в сферах:
- торговли;
- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов;
- бытовых услуг (прачечных, химчисток и подобных);
- общественного питания;
- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги связи;
- МФЦ;
- общественного транспорта, такси;
- соцзащиты и социального обслуживания населения;
- ЖКХ и энергетики;
- культурных мероприятий;
- детских игровых комнат и центров, ТРЦ;
- досуговых и развлекательных мероприятий;
- театров, кинотеатров, концертных залов;
- массовых спортивных мероприятий;
- государственным и муниципальным служащим, органам власти.
Нужно привиться первым компонентом до 21 ноября, а вторым — до 21 декабря.
А людям, работающим в сферах деятельности:
- по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы, общежития, хостелы);
доставке населению продовольственных, непродовольственных товаров, продукции общественного питания.
Нужно привиться первым компонентом до 17 декабря, вторым — до 17 января 2022 года.
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