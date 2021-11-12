«Вы тут все с ума посходили?»: что происходит в кафе и ресторанах из-за QR-кодов (репортаж)

В Новосибирске бары и рестораны опустели из-за введения QR-кодов
В эту пятницу заработали новые ограничения для сферы общественного питания. Теперь поесть или даже просто выпить кофе в заведении можно лишь при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан не позднее 72 часов. Обозреватель НГС Стас Соколов обошел больше десятка заведений в центре Новосибирска и посмотрел, как работают новые запреты и как их воспринимают посетители.
Фуд-корты
В «Сан Сити» пространство фуд-корта напоминает огромный танцпол. Танцевать, правда, некому — здесь и до введения QR-кодов работали всего четыре точки. Более или менее оживленно в дальнем правом углу, где давно уже работает пункт вакцинации. Стулья теперь есть только там. Теоретически, наверное, можно перекусить на месте, пока вы ждете своей очереди в кабинет. В принципе, это неплохая схема, которая могла бы поднять долю вакцинированного населения (если вспомнить, сколько народу бывает на фуд-кортах).
В «Галерее Новосибирск» большая часть фуд-корта затянута запретительными полосатыми красно-белыми лентами. Столы и стулья отсюда убрали, но вокруг колонн остались расположенные на высоте примерно полутора метров неширокие «юбочки» добавочных столиков, у которых можно перекусить стоя. Но это уже нарушение, за которое накажут ТЦ, а не точку, где посетителю продали еду.
В «Ройял Парке» решили стоять до конца. Здесь большую часть фуд-корта отгородили таким образом, чтобы попасть туда можно было лишь через один проход, где у посетителей проверяют QR-коды. Народу, впрочем, немного. Уровень вакцинации — на лицо. Та же система действует, кстати, в МЕГЕ.
Фаст-фуд и столовые
В сетях попроще решили пойти по пути торговых центров и просто убрали стулья. В кофейнях «Академия кофе» непривычно просторно. Обычно в обед здесь не найти свободного места, да еще несколько человек ждут своих заказов на вынос. Сейчас остались те самы 3–4 человека, но посидеть с чашкой капучино уже не получится. Сразу и очень наглядно становится понятно, что такое эта самая «атмосфера», о важности которой так много говорят рестораторы. Кофе есть, десерты имеются, а атмосфера ушла. Та же картина в «Грильнице». Внутри пусто, те, сиденья, которые нельзя убрать, затянуты запретительными лентами, в зале несколько человек ждут своих заказов. На лицах работников тревога.
На входе в «Бургер Кинг» на Красном проспекте, 17 стоит молодой сотрудник, который объясняет двум девушкам, на каких условиях они могут попасть внутрь. Девушки озадачены, но готовы взять бургеры с собой.
— Внутрь-то войти можно? — спрашиваю я с сомнением (в зале нет ни души).
— Можно, но нужен QR-код, — отвечает сотрудник «Бургер Кинга», кажется, уже сам не веря в существование таких посетителей.
А вот в «Вилке-Ложке» на Ленина куда оживленней, хотя пустуют как минимум две трети столов и у раздачи стоят всего несколько человек. И ещё трое ждут на входе с протянутыми смартфонами, на которых уже выведены QR-коды. Никто не возмущается, кажется, люди уже привыкли, хотя, как признается один из посетителей, свой цифровой сертификат (а именно к нему на сайте Госуслуг ведет QR-код) он предъявил сегодня впервые.
Бары и рестораны
В итальянском кафе «У Белуччи круче» в обед обычно побольше народу, но в принципе для небольшого заведения пять занятых столиков — это нормально.
— Пока всё не так плохо, люди приходят. Хотя некоторым приходится отказывать, сертификаты есть не у всех, — говорит управляющая.
В «Чашке кофе» на Ленина, если смотреть с улицы, вообще незаметно изменений — занят весь ряд у окон. В остальной части зала, правда, пустовато. Обычно так бывает здесь часа в четыре дня — когда на обед уже почти никто не приходит, а ужин ещё не начался. На вопрос, не возникает ли конфликтов по поводу QR-кодов, девушка-хостес отвечает, что пока обошлось.
— Гости сами показывают их даже без нашей просьбы, — говорит она.
На входе в кафе «Мама Дома» какая-то заминка. Официантка пытается объяснить двум девушкам, что им нужно предъявить QR-код. Девушки явно не очень понимают, чего от них хотят, и покидают заведение в недоумении. Начинаешь даже как-то завидовать людям, которые могут себе жить настолько вне актуальной повестки.
В соседнем ресторане «Коробок» в обед обычно не сесть — нужно бронировать место заранее или смиренно ждать, пока не освободится какой-нибудь стол (который никто не забронировал). На входе небольшое столпотворение. Женщина за 40 пытается показать хостес бумажную справку о вакцинации. Справка с печатью, но без QR-кода, Хостес разводит руками. Женщина в недоумении — такого она явно не ожидала,
Следом в помещение заходит солидный мужчина. У него есть QR-код (по-крайней мере, он его показал), но паспорт демонстрировать посетитель отказывается, оберегая свои «персональные данные».
— Вы тут что — полиция? Какое право имеете? С ума посходили, что ли? — негодует посетитель. Но не дождавшись снисхождения он вынужден ретироваться.
Подхожу к хостес и спрашиваю, часто ли приходится отказывать.
— Да каждому третьему почти, — печально говорит она. — Мы бы и паспорта не спрашивали, но уже столкнулись с тем, что гости, которых мы помним по именам, пытаются пройти по чужому QR-коду:
— Например, человека зовут Андрей, а в сертификате, который по коду загружается, инициалы В.
Снова проблема. Две женщины пришли пообедать, у обеих есть QR-коды. Но одна из посетительниц — иностранка, и код её ведет отнюдь не на «Госуслуги». Приходится отказать и им.
В зале тем временем довольно оживленно, заняты как минимум три четверти столов. Правда, часть помещения у входа в ресторан отвели под «тамбур», где без толкотни можно подождать, пока проверяют QR-коды у тех, кто пришел раньше, и ругаются с теми, у кого сертификатов не оказалось.
А ругаться приходится. Вот на входе появляется мужчина лет 30 с женой. Жена беременна, но сертификата у нее нет.
— Какая вакцинация? Вы не видите, в каком она состоянии? Ей нельзя прививку!
— Мы понимаем, но в таком случае у вас должен официальный быть медотвод и по нему вы получите QR -код, пытается объяснить свою позицию хостес.
— А так вы не видите (мужчина явно не слышит, что ему говорят, точнее его это не интересует), да вы знаете, кто я? У меня дети в один детсад ходят с... (тут звучит какая-то фамилия, которая, по замыслу, должна всех заставить трепетать).
Поняв, что добиться ничего не удастся, пара разворачивается. Мужчина грозится «просто так это не оставить».
Большинство ресторанов эту пятницу провели с пустым залом. Можно было прийти в самое горячее обеденное время и оказаться единственным посетителем.
СЮЖЕТ
Опрошенные рестораторы говорят о падении посещаемости на 70–80%. И это, похоже, и есть грубая оценка реальной доли непривитых горожан.
А вот что рассказали НГС читатели, которые сегодня отправились в кафе и рестораны на обед. Внутрь пустили не всех.