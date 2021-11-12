«Вы тут все с ума посходили?»: что происходит в кафе и ресторанах из-за QR-кодов (репортаж)

В эту пятницу заработали новые ограничения для сферы общественного питания. Теперь поесть или даже просто выпить кофе в заведении можно лишь при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан не позднее 72 часов. Обозреватель НГС Стас Соколов обошел больше десятка заведений в центре Новосибирска и посмотрел, как работают новые запреты и как их воспринимают посетители.

Фуд-корты

В «Сан Сити» пространство фуд-корта напоминает огромный танцпол. Танцевать, правда, некому — здесь и до введения QR-кодов работали всего четыре точки. Более или менее оживленно в дальнем правом углу, где давно уже работает пункт вакцинации. Стулья теперь есть только там. Теоретически, наверное, можно перекусить на месте, пока вы ждете своей очереди в кабинет. В принципе, это неплохая схема, которая могла бы поднять долю вакцинированного населения (если вспомнить, сколько народу бывает на фуд-кортах).

