В Новосибирске заработали QR-коды в ресторанах, кафе и барах

В Новосибирске с 12 ноября в общепит начинают пускать по QR-кодам. С сегодняшнего дня в заведения общепита пройти можно будет только с QR-кодом, который подтверждает прохождение вакцинации, с ПЦР-тестом или медотводом. При этом бары и рестораны смогут работать с 23:00 до 06:00.

Исключение составляют доставка заказов, обслуживание навынос, заведения общепита на территории аэропорта, ж/д вокзалах, автовокзалах, АЗС, столовые и другие предприятия, обеспечивающие питание сотрудников организаций.



— В сфере общественного питания сегодня все меры направлены на соблюдение противоэпидемиологических требований, но обстановка, к сожалению, не улучшается. QR-кодирование должно стимулировать население вакцинироваться, а руководителей — активно вести разъяснительную работу. Эти меры направлены как на поддержание работоспособности бизнеса, так и на обеспечение безопасности потребителей, — сказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

