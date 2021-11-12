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В Новосибирске заработали QR-коды в ресторанах, кафе и барах

Ограничение ввели из-за тяжелой эпидситуации

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Непривитых не пустят в заведения общепита уже с сегодняшнего дня

Непривитых не пустят в заведения общепита уже с сегодняшнего дня

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В Новосибирске начала работать система QR-кодов для заведений общепита

В Новосибирске с 12 ноября в общепит начинают пускать по QR-кодам. С сегодняшнего дня в заведения общепита пройти можно будет только с QR-кодом, который подтверждает прохождение вакцинации, с ПЦР-тестом или медотводом. При этом бары и рестораны смогут работать с 23:00 до 06:00.

Исключение составляют доставка заказов, обслуживание навынос, заведения общепита на территории аэропорта, ж/д вокзалах, автовокзалах, АЗС, столовые и другие предприятия, обеспечивающие питание сотрудников организаций.

— В сфере общественного питания сегодня все меры направлены на соблюдение противоэпидемиологических требований, но обстановка, к сожалению, не улучшается. QR-кодирование должно стимулировать население вакцинироваться, а руководителей — активно вести разъяснительную работу. Эти меры направлены как на поддержание работоспособности бизнеса, так и на обеспечение безопасности потребителей, — сказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

При этом еще вчера, 11 ноября, у посетителей кафе Subway, которое находится в здании железнодорожного вокзала, потребовали QR-код.

СЮЖЕТ

Все про QR-коды

В Новосибирске 10 ноября расширили список категорий лиц, которым обязательна вакцинация от ковида. Кому и когда нужно привиться от ковида в Новосибирской области? Показываем в одной картинке.

Министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров 10 ноября в обед проверил соблюдение антикоронавирусных мер в барном пространстве BlaBlaBar.

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кафеобщепитQR-коды
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