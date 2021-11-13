13 ноября суббота
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 71.81
eur 82.22
Тема дняОтец забрал 8-летнего сына у матери
Все новости
Все новости

Губернатор Кузбасса заявил, что в гостиницы будут заселять без QR-кода

Также можно будет свободно пользоваться спа- и фитнес-залами, которые находятся в отелях

970
34Обсудить

Поделиться

Посещать общественные места с 15 ноября можно будет только по QR-коду

Посещать общественные места с 15 ноября можно будет только по QR-коду

Поделиться

Цивилев перенес введение QR-кодов в Шерегеше

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что в регионе откладывается введение QR-кодов для объектов коллективных средств размещения (гостиниц, отелей и т. д.) до 20 января 2022 года. Об этом глава региона заявил на презентации мастер-плана по застройке Шерегеша.

Как передает с места корреспондент NGS42.RU, губернатор сообщил, что QR-коды не будут требовать при заселении в официальные гостиницы. Также постояльцы смогут свободно пользоваться всем, что входит в состав этих гостиничных комплексов — спа-, фитнес-залами, ресторанами. Однако Цивилев не уточнил, будет ли действовать это правило только в Шерегеше или на территории всего Кузбасса.

Единственное исключение будет касаться людей старше 60 лет. Им нужно будет предъявлять QR-коды или отрицательные тесты на коронавирус. Также сохраняется обязательная вакцинация для всего персонала отелей.

Губернатор объяснил решение по QR-кодам тем, что областные власти хотят помочь развитию сферы гостеприимства и турбизнесу. По мнению кузбасских властей, в скором будущем туризм должен развиться в регионе и внести вклад, чтобы изменить позиционирование Кемеровской области как угольной.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Шерегешгостиницыоткрытие сезонаQR-кодыСергей Цивилев
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...