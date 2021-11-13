Губернатор Кузбасса заявил, что в гостиницы будут заселять без QR-кода

Цивилев перенес введение QR-кодов в Шерегеше
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что в регионе откладывается введение QR-кодов для объектов коллективных средств размещения (гостиниц, отелей и
Как передает с места корреспондент NGS42.RU, губернатор сообщил, что QR-коды не будут требовать при заселении в официальные гостиницы. Также постояльцы смогут свободно пользоваться всем, что входит в состав этих гостиничных комплексов — спа-, фитнес-залами, ресторанами. Однако Цивилев не уточнил, будет ли действовать это правило только в Шерегеше или на территории всего Кузбасса.
Единственное исключение будет касаться людей старше 60 лет. Им нужно будет предъявлять QR-коды или отрицательные тесты на коронавирус. Также сохраняется обязательная вакцинация для всего персонала отелей.
Губернатор объяснил решение по QR-кодам тем, что областные власти хотят помочь развитию сферы гостеприимства и турбизнесу. По мнению кузбасских властей, в скором будущем туризм должен развиться в регионе и внести вклад, чтобы изменить позиционирование Кемеровской области как угольной.