«Арктика Сити» подала четыре иска в суд на «Экологию-Новосибирск» чтобы взыскать многомиллионный долг

Группа компаний «Арктика Сити» обратилась в арбитражный суд Новосибирской области с четырьмя исками, чтобы взыскать с банкротящейся компании «Экология-Новосибирск» долг в размере 665 миллионов рублей.



— В течение более 2 лет «Арктика Сити» имела тесные партнерские отношения с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. С 01.01.2019 по 18.11.2020 мы были надежным подрядчиком, который выполнял свои обязательства максимально качественно как это можно было сделать в складывавшихся условиях. Мы с пониманием относились к постоянным долгам регионального оператора и до последнего момента не прибегали к крайним мерам. Находясь постоянно в диалоге с руководством ООО «Экология-Новосибирск» мы надеялись на скорое оздоровление компании и их выход из кризиса, — сообщается в пресс-релизе ГК «Арктика Сити».