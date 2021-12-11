«Арктика Сити» подала четыре иска в суд на «Экологию-Новосибирск» чтобы взыскать многомиллионный долг

Группа компаний «Арктика Сити» обратилась в арбитражный суд Новосибирской области с четырьмя исками, чтобы взыскать с банкротящейся компании «Экология-Новосибирск» долг в размере 665 миллионов рублей.
— В течение более 2 лет «Арктика Сити» имела тесные партнерские отношения с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. С 01.01.2019 по 18.11.2020 мы были надежным подрядчиком, который выполнял свои обязательства максимально качественно как это можно было сделать в складывавшихся условиях. Мы с пониманием относились к постоянным долгам регионального оператора и до последнего момента не прибегали к крайним мерам. Находясь постоянно в диалоге с руководством ООО «Экология-Новосибирск» мы надеялись на скорое оздоровление компании и их выход из кризиса, — сообщается в пресс-релизе ГК «Арктика Сити».
АО «Арктика-Сити», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрирована в Москве. В сервисе есть пометка о том, что компания в настоящее время ликвидируется. Чистая прибыль компании в 2020 году ушла в минус и оценивается в -40 миллионов рублей. Владелец компании ООО «Региональная энергетическая управляющая компания», у нее тоже отрицательные финансовые показатели.
Как пояснил НГС руководитель группы компаний Александр Волков, 665 миллионов рублей — это сумма долга без пени. С пенями она увеличится приблизительно на 70 миллионов.
— Мы, в любом случае, всегда находимся в переговорах. Просто в настоящий момент мы со стороны «Экология-Новосбирск» не видим никаких новых предложений по поводу возврата долгов. Они замолчали про это, говорят: «Это не банкротство, это просто наблюдение». Но это как-то немного смешно. Процедура банкротства она состоит из наблюдения, а потом последующего банкротства. Это обычная ситуация, как все должно будет развиваться. Поэтому мы пока не понимаем, ждем от них предложения или позицию какую-то, чтобы понимать дальше, как себя вести, — рассказал он.
Компания «Экология-Новосибирск» не предоставила свой комментарий и пообещала ответить на вопросы корреспондента НГС в начале следующей недели.
В начале декабря региональный оператор по вывозу мусора «Экология-Новосибирск» заявил, что собирается обратиться в суд, чтобы потребовать признать себя банкротом. У компании накопились долги на сотни миллионов рублей перед перевозчиками, с которыми она работала. Сам регоператор заявляет, что процедура нужна для оздоровления фирмы и обеспечения бесперебойной работы, в том числе на новогодние праздники. Мы поговорили с экспертами о том, чем грозит банкротство регоператора Новосибирску и завалит ли наш город мусором.
На этой неделе на комитете по строительству, ЖКХ и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области директор «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова заявила о том, что все текущие обязательства регоператор исполняет и исполнять будет, а решение по самобанкротству еще не принято, лишь озвучено уведомление.