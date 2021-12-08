«Сможете выполнить свои функции?» Глава «Экологии-Новосибирск» ответила депутатам на вопросы о банкротстве

Сегодня, 8 декабря, на комитете по строительству, ЖКХ и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области подняли вопрос о ситуации, связанной с ожидаемым самобанкротством регионального мусорного оператора «Экология-Новосибирск».
— Все текущие обязательства региональный оператор сегодня и в последующие дни исполнять будет. Работа идет в штатном режиме, никаких изменений нет. Ни для наших потребителей, ни для жителей, — заявила директор «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова.
По процедуре самобанкротства она уточнила, что решение еще не принято, а лишь озвучено уведомление.
— Я бы предложила коллегам обсудить подробно этот вопрос после того, как будет принято окончательное решение, и будет или не будет подан иск в арбитраж. Сегодня пока ничего не происходит, работаем в штатном режиме. Все наши банковские счета работают. На сегодняшний день ни один счет не заблокирован. И не открыт ни один новый счет в течение этого года, — подчеркнула Анисимова.
Однако депутат Заксобрания НСО Вадим Агеенко озвучил общую сумму исков, предъявленных регоператору «Экология-Новосибирск». По его подсчётам, на сегодняшний день она составила более 1,7 миллиарда рублей. Причём иски на 485 миллионов рублей кредиторы в судах уже выиграли.
— Сможет ли оно («Экология-Новосибирск») выполнить свои функции или не сможет? В том числе параллельно производя платы, которые сегодня оно обязано делать. Кстати, я бы обратил внимание, что 7 числа, это вчера, подан в арбитраж иск ООО «Айсберг». А это фактически аффилированная контора-перевозчик, который работал с региональным оператором. И создавали они его сами… Он вёз почти 60% всех отходов. Так он молчал и 2019 год, молчал и 2020 год, и 2021 год почти весь отмолчал. И вот только 7 декабря подал иск на 223 миллиона. Я уверен, он выиграет этот иск. Так как сможет регоператор в этой ситуации исполнять свои обязанности, если у него валовая выручка 2–2,5 миллиарда? И около миллиарда он проиграет, — заметил Агеенко.
Депутаты заксобрания решили проверить информацию по счетам, несмотря на заверения Анисимовой, что ни одного счёта не было закрыто и открыто в этом году.
О заявленном иске на самобанкротство «Экологии-Новосибирск» стало известно 3 декабря. 7 декабря НГС рассказал, к чему может привести самобанкротство регоператора.