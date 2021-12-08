«Сможете выполнить свои функции?» Глава «Экологии-Новосибирск» ответила депутатам на вопросы о банкротстве

Депутаты заксобрания решили проверить информацию по счетам, несмотря на заверения Анисимовой, что ни одного счёта не было закрыто и открыто в этом году.



О заявленном иске на самобанкротство «Экологии-Новосибирск» стало известно 3 декабря. 7 декабря НГС рассказал, к чему может привести самобанкротство регоператора.