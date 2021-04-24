«Просто горы мусора»: новосибирцы нашли гранату на субботнике в пойме Каменки

В Новосибирске на субботнике нашли гранату Ф-1
Порядка 70 человек приняли участие в субботнике на месте будущего ландшафтного парка в пойме реки Каменки. Количество мусора удивило даже видавших виды общественников. А из-за найденной гранаты пришлось вызывать саперов.
Субботник проводился в зеленой зоне (ближайший ориентир — дом на Лежена, 11, к. 2) и на месте, где недавно снесли часть гаражей. В перспективе здесь должны возникнуть ландшафтный парк. Место, куда сейчас и в светлое-то время суток не хочется попадать лишний раз, предполагается превратить в зону отдыха жителей окружающих кварталов.
Добровольцам предстояло выполнить целый список работ. Но главным их делом стала уборка мусора. Его здесь скопились настоящие горы. Что-то нанесли жители, что-то осталось после демонтажа гаражей.
Кроме уборки мусора участники субботника занялись уходом за деревьями. Больные или просто слишком большие стволы и ветки пришлось спилить и вывезти вместе с уже скопившимся здесь валежником.
На здоровые деревья повесили в общей сложности
Как рассказала вице-мэр Анна Терешкова (она также принимала участие в субботнике), в процессе уборки добровольцы наткнулись на пугающую находку. По счастливому стечению обстоятельств в субботнике принимали участие сотрудники Муниципальной спасательной службы, которые сразу распознали гранату Ф-1. Радиус поражения этого боеприпаса может достигать
Судьба оставшейся еще незастроенной территории поймы Каменки давно беспокоит новосибирцев. Одни хотят заработать денег на том, чтобы построить здесь еще жилых домов. Другие — пытаются сохранить территорию для парка. И субботник, после которого эта зона стала выглядеть хоть немного более ухоженной, это демонстрация воли горожан, которые хотят видеть на этом месте парк, а не очередной жилой комплекс.
Приводить в порядок в Новосибирске нужно, конечно, не только пойму Каменки, а примерно весь город целиком. И вроде бы какие-то движения в этом направлении предпринимаются. Губернатор Андрей Травников заявил, что обязал коммунальные и дорожные службы активизировать работу по очистке территорий: сегодня на улицах действительно можно было заметить и специальную технику, и просто работников коммунальных служб с метлами и лопатами.