«Просто горы мусора»: новосибирцы нашли гранату на субботнике в пойме Каменки

Субботник проводился в зеленой зоне (ближайший ориентир — дом на Лежена, 11, к. 2) и на месте, где недавно снесли часть гаражей. В перспективе здесь должны возникнуть ландшафтный парк. Место, куда сейчас и в светлое-то время суток не хочется попадать лишний раз, предполагается превратить в зону отдыха жителей окружающих кварталов.