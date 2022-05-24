СЕЙЧАС +12°С
Пробки 5/10
usd 58.21
eur 60.39
Тема дняПочему дешевый доллар плох для бюджета страны
Все новости
Все новости
Забастовка мусорщиков

Режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса снимают в Новосибирске

Он действовал месяц

231
По словам начальника департамента ЖКХ, ситуация с вывозом мусора стабилизировалась

По словам начальника департамента ЖКХ, ситуация с вывозом мусора стабилизировалась

Поделиться

Мэрия Новосибирска подготовит документы о снятии режима повышенной готовности, который ввели из-за проблем с вывозом мусора 23 апреля.

В мэрии отметили сокращение количества обращений на прошлой неделе. В понедельник, 16 мая, их было 56, в воскресенье — 11. Утром 23 мая поступило 26 заявок на вывоз мусора в Новосибирске.

— Можно констатировать, что проблем с вывозом по многоквартирным домам нет. Отдельные вопросы имеются по вывозу из отсеков крупногабаритного мусора. Это старые вещи, пакеты после уборки территории. В основном по частному сектору. МУП САХ укомплектовано и персоналом, и техникой. Я предлагаю подготовить служебную записку о снятии режима повышенной готовности в Новосибирске, — сказал глава департамента ЖКХ Дмитрий Перязев на аппаратном совещании 24 мая.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил подготовить документы для отмены режима повышенной готовности. При этом департамент ЖКХ должен дальше контролировать ситуацию с вывозом ТКО.

В апреле НГС писал о том, что на Ключ-Камышенском плато в Новосибирске образовалась незаконная свалка. Жители нашли, кто свозил туда мусор, а Минприроды начало проверку.

По теме

ТКОвывоз мусорарежим повышенной готовности
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2