Режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса снимают в Новосибирске
Он действовал месяц
Мэрия Новосибирска подготовит документы о снятии режима повышенной готовности, который ввели из-за проблем с вывозом мусора
В мэрии отметили сокращение количества обращений на прошлой неделе. В понедельник,
— Можно констатировать, что проблем с вывозом по многоквартирным домам нет. Отдельные вопросы имеются по вывозу из отсеков крупногабаритного мусора. Это старые вещи, пакеты после уборки территории. В основном по частному сектору. МУП САХ укомплектовано и персоналом, и техникой. Я предлагаю подготовить служебную записку о снятии режима повышенной готовности в Новосибирске, — сказал глава департамента ЖКХ Дмитрий Перязев на аппаратном совещании
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил подготовить документы для отмены режима повышенной готовности. При этом департамент ЖКХ должен дальше контролировать ситуацию с вывозом ТКО.
В апреле НГС писал о том, что на Ключ-Камышенском плато в Новосибирске образовалась незаконная свалка. Жители нашли, кто свозил туда мусор, а Минприроды начало проверку.