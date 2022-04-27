На Ключ-Камышенском плато образовалась незаконная свалка: жители нашли тех, кто свозил туда мусор
Мэрия и Минприроды проводит проверку
В Новосибирске на Ключ-Камышенском плато образовалась стихийная свалка — ее заметили местные жители, когда сошел снег. Владелец компании, которая свозила туда отходы, заявил, что платил деньги за то, чтобы оставлять там мусор. Но, по его словам, человек, бравший плату, оказался обманщиком и не имел прав на эту землю.
Сейчас Минприроды региона и мэрия Новосибирска проводят проверку из-за появления огромной свалки строительных и прочих отходов на улице Пролетарской в Октябрьском районе.
— Мы сходили к котловану, ужаснулись масштабам свалки. Начали бить во все колокола: написали в мэрию, Министерство природы, обратились с заявлением в полицию, опубликовали посты в популярнейших новосибирских пабликах. И главное — участники домового чата нашей девятиэтажки приступили к ежедневному дежурству: мы хотели поймать тех, кто это творит, за руку, — рассказала НГС Елена Хромченко, жительница Пролетарской, 271/3.
В итоге 25 апреля жители Пролетарской остановили вереницу машин, водители которых сказали, что мусор они сюда привозят по поручению начальства. Диалог с перевозчиками активисты записали на видео.
НГС связался с руководством водителей по телефону, указанному на их машинах.
— Да, мы уже сейчас знаем, что свалка незаконная. А дело было так: мы пару месяцев назад разгружали свои автомобили, к нам подошел мужчина и сказал, что владеет свалкой. Дал этот адрес, мы ему заплатили и свозили сюда этот мусор, — пояснил НГС владелец грузовой компании. Он отказался представиться и дать контактный номер телефона мужчины, которому он якобы платил за складирование мусора.
— По результатам выездного обследования выявлен факт складирования отходов в неустановленных местах. На момент обследования складирование отходов не производилось. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, осуществлявших складирование отходов, с целью привлечения их к административной ответственности, — сообщили в мэрии Новосибирска, не указав сроки ликвидации свалки.
Однако эти сроки мэрия обозначила под постом местных жителей в паблике «Ключ-камышенской плато | Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте». Из комментария следует, что на устранение свалки может потребоваться более четырех месяцев.
25 апреля на несанкционированную свалку в связи с поступившей жалобой приехали сотрудники Минприроды. Они пообщались с местными жителями, однако на месте от каких-либо комментариев отказались. НГС отправил запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации этого материала обратной связи не поступило.
Вчера, 26 апреля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал сроки, к которым в Новосибирске должны наладить вывоз мусора. Самой напряженной ситуацию он считает сложившуюся в Октябрьском районе. Речь, правда, шла не о стихийных свалках, а о том мусоре, что не вывозили с площадок из-за недельной забастовки перевозчиков. Сейчас в Новосибирске действует режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса.