На Ключ-Камышенском плато образовалась незаконная свалка: жители нашли тех, кто свозил туда мусор

В Новосибирске на Ключ-Камышенском плато образовалась стихийная свалка — ее заметили местные жители, когда сошел снег. Владелец компании, которая свозила туда отходы, заявил, что платил деньги за то, чтобы оставлять там мусор. Но, по его словам, человек, бравший плату, оказался обманщиком и не имел прав на эту землю.

Сейчас Минприроды региона и мэрия Новосибирска проводят проверку из-за появления огромной свалки строительных и прочих отходов на улице Пролетарской в Октябрьском районе.

— Мы сходили к котловану, ужаснулись масштабам свалки. Начали бить во все колокола: написали в мэрию, Министерство природы, обратились с заявлением в полицию, опубликовали посты в популярнейших новосибирских пабликах. И главное — участники домового чата нашей девятиэтажки приступили к ежедневному дежурству: мы хотели поймать тех, кто это творит, за руку, — рассказала НГС Елена Хромченко, жительница Пролетарской, 271/3.

