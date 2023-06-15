freedom
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 6/10
usd 84.32
eur 91.07
Тема дняКак долго скорая ехала на место падения крана
Все новости
Все новости
Падение крана в Евробереге

Застройщик «Европейского берега» начал внутреннюю проверку из-за падения крана

Рано утром сегодня погибла крановщица

202

Кран повредил минимум 8 машин

Поделиться

Компания «Брусника» (застройщик «Европейского берега») начала внутреннюю проверку из-за ЧП с падением крана на стройке жилого комплекса. Техника рухнула сегодня, 15 июня в 9:07.

— При проведении погрузочно-разгрузочных работ на строительной площадке по адресу улица Владимира Заровного, 22 упал кран. Погибла крановщица, сотрудник подрядной организации. Мы проводим внутреннее расследование, — ответили на запрос редакции НГС в пресс-службе компании «Брусника».

Мы собираем всё, что известно о ЧП, в онлайн-трансляции.

КранУпал кранЕвропейский берегЧП
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter