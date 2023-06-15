Застройщик «Европейского берега» начал внутреннюю проверку из-за падения крана

Компания «Брусника» (застройщик «Европейского берега») начала внутреннюю проверку из-за ЧП с падением крана на стройке жилого комплекса. Техника рухнула сегодня, 15 июня в 9:07.
— При проведении погрузочно-разгрузочных работ на строительной площадке по адресу улица Владимира Заровного, 22 упал кран. Погибла крановщица, сотрудник подрядной организации. Мы проводим внутреннее расследование, — ответили на запрос редакции НГС в пресс-службе компании «Брусника».
Мы собираем всё, что известно о ЧП, в онлайн-трансляции.