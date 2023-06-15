«В окно выглянула — у меня кран на машине»: кран рухнул на стройке «Европейского берега» — онлайн о ЧП

В Новосибирске сегодня, 15 июня, утром на стройке «Европейского берега» рухнул строительный кран — об этом сообщают в группе « АСТ-54 ».

В соцсетях заявляют о пострадавших среди людей, а также о смятых машинах.

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