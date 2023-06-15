«В окно выглянула — у меня кран на машине»: кран рухнул на стройке «Европейского берега» — онлайн о ЧП

— Услышала грохот и сигнализация на машине заорала. В окно выглянула — у меня кран на машине. Вышла. Там машин 8–10 пострадали. Крановщица еще была живая. Скорая приехала через минут 35. Она к тому времени уже умерла, — объяснила читательница НГС.
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Фото с места происшествия.
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— Там оцеплено всё сейчас. Все службы города, походу, приедут. Росгвардия, скорая, полиция, МЧС. Всех разогнали. Тело женщины накрыли, — отметил читатель НГС Денис.
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На место происшествия выехали корреспонденты НГС.
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— Один погибший. Женщина, — ответили на запрос корреспондента НГС в Минздраве Новосибирской области.
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— Если честно, особо ничего не видел, подъехал к дому примерно в 09:10–09:15. Перед этим был сильный хлопок, но со стороны стройки часто такое бывает, особо не придал значения. А уже подходя к дому, увидел кран, упавший на припаркованные машины. И тело женщины, видимо крановщицы, одежда была рабочая — для удобства. От удара вылетела из кабины. Лужа крови, думаю, на 99% мертва. Скорая, точнее МЧС, приехали только минут через 30. Много авто побито. Я там часто ставлю машину, так как мест не хватает парковочных, но сегодня не ночевал дома. Видимо, повезло, — объяснил читатель НГС Денис.
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Еще одно фото с места происшествия.
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Редакция НГС обратилась за комментариями в СУ СК РФ по Новосибирской области и в прокуратуру Новосибирской области.
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Фото с места происшествия от читателя НГС.
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В группе «АСТ-54» сообщается, что крановщик был внутри во время ЧП.
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Редакция НГС обратилась за комментариями к застройщику ЖК «Европейский берег».
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В ГУ МЧС по Новосибирской области ответили, что информация уточняется.
— Недалеко от «Европейского берега» сегодня утром упал строительный кран. Сейчас туда подтягиваются кареты скорой помощи, — сообщил читатель НГС.
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