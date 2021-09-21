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«Срывов не будет»: Третьяк рассказал о ходе строительства нового ЛДС в Новосибирске

Ледовую арену должны завершить к Молодежному чемпионату мира

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Чемпионат мира должен начаться в Новосибирске и Омске <nobr class="_">с 26 декабря</nobr> 2022 года

Чемпионат мира должен начаться в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года

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Федерация хоккея контролирует строительство ЛДС в Новосибирске

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что строительство новой ледовой арены в Новосибирске идет по графику.

— Мы за всем следим, федерация и оргкомитет работают слаженно, мы находимся на связи с администрацией Новосибирска, никаких срывов не будет. Чемпионат мира пройдет и в Новосибирске, и в Омске по плану. У нас нет претензий. Думаю, что всё будет нормально, — цитирует ТАСС слова Третьяка.

Молодежный чемпионат мира должен пройти в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. Корреспондент НГС направила запрос в правительство Новосибирской области с просьбой прокомментировать, действительно ли работы идут по графику.

В августе министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт сообщил, что строительство новой ледовой арены идет с отставанием. По его словам, причиной стали пандемия и удорожание строительных материалов.

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ЛДСМЧМ-2023строительство
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