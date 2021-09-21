«Срывов не будет»: Третьяк рассказал о ходе строительства нового ЛДС в Новосибирске

Федерация хоккея контролирует строительство ЛДС в Новосибирске
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что строительство новой ледовой арены в Новосибирске идет по графику.
— Мы за всем следим, федерация и оргкомитет работают слаженно, мы находимся на связи с администрацией Новосибирска, никаких срывов не будет. Чемпионат мира пройдет и в Новосибирске, и в Омске по плану. У нас нет претензий. Думаю, что всё будет нормально, — цитирует ТАСС слова Третьяка.
Молодежный чемпионат мира должен пройти в Новосибирске и Омске с
В августе министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт сообщил, что строительство новой ледовой арены идет с отставанием. По его словам, причиной стали пандемия и удорожание строительных материалов.