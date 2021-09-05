Рядом с будущим ЛДС появилась площадь в форме снежинки. Зачем она?

В Новосибирске у будущего ЛДС появилась площадь в форме снежинки
В Новосибирске в будущем парке около ЛДС начали делать центральную площадь в форме снежинки.
— Снежинке быть! На благоустройстве парка «Арена» уже стала появляться снежинка, которая находится на глиссаде самолетов, прилетающих в Новосибирск. Все работы идут по графику, — написала у себя в инстаграме заместитель мэра, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
Как рассказала корреспонденту НГС Анна Терешкова, пространство в форме снежинки будет выполнять функцию центральной площадки парка.
— На ней будут проходить различные лекции и мастер-классы по спортивным мероприятиям. Зимой здесь будет установлена елка, а вокруг нее залит каток. По кругу площадки будут находиться различные кафе. Также мы планируем, что из садящихся в Новосибирске самолетов эта снежинка будет видна. Наша задача сейчас — закрыть все вопросы, связанные с трубами, канализацией, с водопроводом, чтобы на следующий год заниматься только внешними работами, — объяснила Анна Терешкова.
Завершение работ в парке у ЛДС запланировано на сентябрь 2022 года. На Новый год с 2022 на 2023 год на площадке в форме снежинки уже появится праздничная елка.
Новый парк «Спортивный» займет площадь в 15 гектаров, там обещают высадить цветные деревья, построить спортивные площадки и сделать велодорожки. Раньше на месте парка располагался лесной массив, где часто были пожары и затопления. Чтобы избавиться от водяной угрозы, массив парка сейчас поднимают на
В декабре прошлого года власти заявили о том, что построят огромную парковую зону на левом берегу города — она протянется от нового ЛДС до Бугринского моста.