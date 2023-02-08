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Новый ЛДС

«Зрители будут в погонах»: ФСБ и прокуратура первыми выйдут на лед нового ЛДС — когда это случится

Матч будет тестовым, затем арену запустят в эксплуатацию

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Так ЛДС выглядел в декабре 2022 года

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Первый матч по хоккею на новом ЛДС в Новосибирске пройдет 21 февраля. Об этом сегодня в Заксобрании заявил министр строительства региона Алексей Колмаков. Первая игра пройдет среди команд силовиков.

— Тестовый матч пройдет. Чтобы запустить арену в эксплуатацию, это обязательно. Силовые структуры будут: прокуратура, ФСБ, МВД. И зрители в тех же погонах, — ответил Алексей Колмаков на уточняющий вопрос председателя комитета Заксобрания по строительству ЖКХ и тарифам Олега Подоймы.

ЛДС должны были сдать в сентябре 2022 года, но этого не произошло. Официальную дату сдачи нового ЛДС и станции «Спортивная» перенесли на неопределенный срок.

Объекты строили к международному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске в 2023 году. Однако в марте Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России мероприятия из-за спецоперации России на Украине. Тем не менее власти обещали сдать объекты в срок — в сентябре 2022 года.

Для строительства арены не жалели денег и создали специальное предприятие. Тем не менее стройка шла тяжело: сроки срывались, а строителям не платили зарплату. Здесь мы подробно рассказывали обо всех проблемах площадки.

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