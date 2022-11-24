«Нас долго уговаривали, чтобы мы туда не ездили»: депутат потребовал пустить его на стройку новосибирского ЛДС

Депутат новосибирского Заксобрания Вячеслав Илюхин потребовал, чтобы его пустили посмотреть на строительство нового ЛДС. Илюхин высказал сомнения в готовности объекта.
— Нас очень долго уговаривали, чтобы мы на этот стадион не ездили. Все-таки я считаю, что если область заявляет, что стадион будет сдан в этом году, и там пройдет первая игра... Правда я не понимаю, как это без очистных сооружений можно сделать. Все-таки я бы хотел, чтобы мы проехали и своими глазами посмотрели, убедились, что все хорошо, — сказал Илюхин сегодня, 24 ноября, во время сессии Заксобрания НСО.
— Вячеслав Викторович, комитетом рассмотрите, если есть такая необходимость, — ответил ему председатель Заксобрания Андрей Шимкив.
— Я считаю, что есть, — сказал Вячеслав Илюхин.
— Тогда просьба: комитетом решите — ехать-не ехать, — повторил Андрей Шимкив.
— Андрей Иванович, вы вопрос в сторону увели, — продолжил Вячеслав Илюхин, — Почему комитет должен что-то решать? Вот я изъявляю желание съездить, посмотреть, как строится ЛДС. Почему вы вопрос на комитет переводите? Что здесь такого? Почему комитет должен решать? Я думаю, что мы сейчас опять этот вопрос заболтаем, и в режиме секретности там пройдет какая-то игра. Обращаюсь к вам как к председателю: вы меня два раза уговаривали о том, чтобы я туда не ездил, или молчал.
— Давайте мы тогда с [министром строительства] Колмаковым согласуем, — согласился Шимкив и передал слово вице-губернатору Владимиру Знаткову.
— Такого понятия как индивидуальная экскурсия нет. Но если настойчиво требует Вячеслав Викторович, то мы его просьбу удовлетворим и устроим экскурсию в ближайшее время, — сказал Знатков.
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