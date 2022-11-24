«Нас долго уговаривали, чтобы мы туда не ездили»: депутат потребовал пустить его на стройку новосибирского ЛДС

Депутат новосибирского Заксобрания Вячеслав Илюхин потребовал, чтобы его пустили посмотреть на строительство нового ЛДС. Илюхин высказал сомнения в готовности объекта.

— Нас очень долго уговаривали, чтобы мы на этот стадион не ездили. Все-таки я считаю, что если область заявляет, что стадион будет сдан в этом году, и там пройдет первая игра... Правда я не понимаю, как это без очистных сооружений можно сделать. Все-таки я бы хотел, чтобы мы проехали и своими глазами посмотрели, убедились, что все хорошо, — сказал Илюхин сегодня, 24 ноября, во время сессии Заксобрания НСО.

