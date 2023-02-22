«Устраняем мелочи»: что сейчас происходит на новой ледовой арене, где отменили первый матч — 12 фото

Ледовый дворец «Сибирь-Арена» пока не может открыться для хоккейных матчей. Об окончании основного строительства объявили в последний рабочий день ушедшего года, но работы продолжаются и сегодня, а накануне мэрия выдала разрешение на второй и третий этапы стройки — оно действует до июля 2023 года. Сегодня, 22 февраля, журналисты НГС побывали внутри нового ЛДС и выяснили, как он выглядит сейчас, что осталось доделать рабочим и как фанаты хоккейной «Сибири» будут добираться до стадиона.
Прежде объявлялось, что первый матч на новом льду должен был состояться вчера, 21 февраля 2023 года, между командами прокуратуры и полиции. Сегодня стало известно, что мероприятие отменили: до тестового матча проводить здесь игры нельзя, об этом рассказал директор эксплуатирующей организации ГАУ НСО «Арена» Павел Морозов.
Зал рассчитан на более чем 10,5 тысячи зрителей, и это количество можно еще увеличить. По словам Морозова — до 12 тысяч. Кроме того, в считанные часы возможно превратить хоккейный стадион в концертный зал или место проведения форумов.
На то, чтобы убрать борты, застелить лед специальным покрытием и раздвинуть мобильные трибуны (бличеры) уйдет
— Строительные работы у нас закончены, устраняем мелочи, — объяснил Павел Морозов. — Например, надо сделать разметку, где можно подходить к борту. С технической точки зрения все системы проверили, всё работает. Понятно, что есть этапность, например, благоустройством [прилегающей территории] зимой никто не занимается.
Сейчас ледовую арену проверяет инспекция КХЛ, которая даст окончательный ответ, когда Новосибирск сможет принимать игры Континентальной хоккейной лиги. Первый этап обследования ЛДС прошел накануне, сегодня эксплуатирующая организация получила письмо с указанием на то, что нужно исправить. Например, систему «видеогол», как рассказал Павел Морозов журналистам, придется переделывать: уже со следующего сезона к ней будут совсем другие требования.
— Нужно изменить расположение камер, — объяснил Павел Морозов. — Для нас это — покупка оборудования, имеющиеся камеры не дают нужного угла обзора.
По результатам второй проверки комиссия назначит тестовый матч, в ходе которого проверят качество заливки льда, смены бортовых стекол, распределение света, направленного на арену и зрительские трибуны, и другие требования к ледовой арене. Например, как будет происходить эвакуация травмированного игрока (машина скорой помощи может заехать прямо внутрь дворца спорта). И только после этого будет названа дата первой игры в новом ЛДС:
— Исходя из интересов хоккейного клуба и, конечно, болельщиков хоккейного клуба, будем принимать решение о переезде, — заявил министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. — Но только после того, как только завершится инспекция и будут подписаны документы (мы ждем этого в ближайшее время), и проведения тестового матча.
Ответить на вопрос, не произойдет ли это во время плей-офф, министр ответить не смог.
Помимо необходимости теплых касс, которые будут возводить весной и летом, или отсутствующей разметки на площадке, есть у нового ЛДС и другие проблемы. Например, подъездные дороги, которые проложили с использованием песка со дна Оби. Этот факт уже стал основанием для возбуждения уголовного дела, но насколько безопасно ездить по дорогам, построенным при помощи таких инновационных технологий — вопрос до сих пор открытый.
— Весной, когда оттает грунт, будем проводить экспертизу [дорог], и на основании ее результатов будем решать, что делать дальше, — рассказал Павел Морозов.
Пока еще не сдана станция метро «Спортивная», которая бы сделала проезд до ЛДС более комфортным. Очередное разрешение на строительство, выданное мэрией Новосибирска, действует до конца марта 2023 года.
Подрядчик строительства «Спортивной» — компания «СпецТрансСтрой» — зарегистрирована 1 октября 2009 года. Генеральный директор — Сергей Арапов. По данным базы «Контур.Фокус», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро Мир», ООО «Сибирский Поликомпозит». Фирма получала контракты на строительство трамвайных путей в районе Гусинобродского шоссе, дороги Барышево — Орловка — Кольцово, реконструкцию площади Лыщинского.
— На сегодняшний день Минтрансом [НСО] разработана схема движения шаттлов, которые будут ходить от площади Маркса до станции метро «Речной вокзал» и обратно, с остановкой у переходного моста, где общественный транспорт тоже останавливается, — рассказал Павел Морозов. — Их будет несколько штук, от остановки будут лестницы, лифты. По расстоянию — ровно столько же, сколько идти от метро.
Тщательно проследят за новой ледовой ареной и силовики — в ЛДС будет двойная система контроля билетов и высокие требования к безопасности. Они изначально были в проекте, так как ледовый дворец строился к молодежному чемпионату мира по хоккею.
Проект рядом с будущей станцией метро не ограничен одной ледовой ареной. Рядом с новым ЛДС уже разбит парк, который планируют соединить с Бугринской рощей.