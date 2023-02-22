«Устраняем мелочи»: что сейчас происходит на новой ледовой арене, где отменили первый матч — 12 фото

На то, чтобы убрать борты, застелить лед специальным покрытием и раздвинуть мобильные трибуны (бличеры) уйдет 4–6 часов, чтобы снова подготовить ЛДС к проведению матча, уйдет больше времени — 8 часов по нормативам.



— Строительные работы у нас закончены, устраняем мелочи, — объяснил Павел Морозов. — Например, надо сделать разметку, где можно подходить к борту. С технической точки зрения все системы проверили, всё работает. Понятно, что есть этапность, например, благоустройством [прилегающей территории] зимой никто не занимается.