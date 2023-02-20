Новый ЛДС в Новосибирске получил очередное разрешение на стройку — работы должны закончить к июлю

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на второй и третий этапы строительства ледовой арены на левом берегу. Его получило ГКУ «Арена».
По данным документа, размещенного на муниципальном портале, площадь объекта составит 598,6 квадратного метра. Общее количество этапов строительства — 3.
— Сметная стоимость на дату утверждения заключения указана в текущем уровне цен III квартала 2018 года, II квартала 2021 года и IV квартала 2021 года (с учетом НДС) —
Разрешение действует до
Ледовую арену на левом берегу начали строить в 2019 году. Разрешение на строительство объекта продлевали в конце декабря прошлого года.