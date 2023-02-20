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Новый ЛДС в Новосибирске получил очередное разрешение на стройку — работы должны закончить к июлю

Оно действует до июля этого года

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Документ подписали 14 февраля

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Мэрия Новосибирска выдала разрешение на второй и третий этапы строительства ледовой арены на левом берегу. Его получило ГКУ «Арена».

По данным документа, размещенного на муниципальном портале, площадь объекта составит 598,6 квадратного метра. Общее количество этапов строительства — 3.

— Сметная стоимость на дату утверждения заключения указана в текущем уровне цен III квартала 2018 года, II квартала 2021 года и IV квартала 2021 года (с учетом НДС) — 13 355 346 480 рублей, — говорится в разрешении на строительство.

Разрешение действует до 30 июня 2023 года.

Ледовую арену на левом берегу начали строить в 2019 году. Разрешение на строительство объекта продлевали в конце декабря прошлого года. 30 декабря стало известно, что первый этап работ завершен, и здание получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Тестовый матч собираются провести 21 февраля.

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