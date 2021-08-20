На будущей «Спортивной» установят раздвижные двери у выхода к поездам — такие есть в Москве и Питере

Такого в новосибирском метро еще не было — раздвижные двери на будущей станции метро «Спортивная» будут открываться одновременно с дверями вагонов. Такие же есть в московском и питерском метрополитене.



— Строительство ведется напряженно, но сроки ввода никто не переносил. Сейчас уже смонтированы эскалаторы, все монолитные железобетонные конструкции, идет монтаж внутренних инженерных сетей вентиляции, электроснабжения, отопления. В сентябре начинается поставка раздвижных перегородок, которые в дальнейшем будут открываться одновременно с дверями поезда. До 15 октября планируем их смонтировать, закрыть тепловой контур и уже приступим к отделочным работам, — рассказал директор новосибирского муниципального предприятия «МЕТРО МиР» Александр Мысик.