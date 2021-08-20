На будущей «Спортивной» установят раздвижные двери у выхода к поездам — такие есть в Москве и Питере

В Новосибирске на станции метро «Спортивная» установят раздвижные двери
Такого в новосибирском метро еще не было — раздвижные двери на будущей станции метро «Спортивная» будут открываться одновременно с дверями вагонов. Такие же есть в московском и питерском метрополитене.
— Строительство ведется напряженно, но сроки ввода никто не переносил. Сейчас уже смонтированы эскалаторы, все монолитные железобетонные конструкции, идет монтаж внутренних инженерных сетей вентиляции, электроснабжения, отопления. В сентябре начинается поставка раздвижных перегородок, которые в дальнейшем будут открываться одновременно с дверями поезда. До
По его словам, станция готова более чем на 50%. Запустить ее планируют летом 2022 года.
— В ближайшее время планируется разместить заявку и провести конкурсные процедуры для приобретения технологического оборудования для диспетчеризации движения поездов, — добавил Александр Мысик.
Строительство станции началось в сентябре 2019 года, стоимость объекта — 2,6 миллиарда рублей, финансирование ведется из муниципального и регионального бюджетов.
В июле мэр раскритиковал оранжевый проект «Спортивной», тогда в поддержку запрещенного цвета запустили петицию.
В начале мая на станцию метро «Спортивная» привезли первые три эскалатора. Затем губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил министра финансов региона Виталия Голубенко найти деньги, чтобы рассчитаться за эскалаторы для станции метро «Спортивная». Это стало необходимо, потому что средства из федерального бюджета в НСО еще не поступили.