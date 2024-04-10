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Дороги и транспорт Назван возможный срок сдачи станции метро «Спортивная» в Новосибирске

Назван возможный срок сдачи станции метро «Спортивная» в Новосибирске

Власти ждут заключение экспертов по проекту

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Большую часть работ на станции закончили

Стала известна возможная дата получения положительного заключения по строительству станции метро «Спортивная». Ее назвал депутат Государственной Думы из Новосибирска Виктор Игнатов.

Виктор Игнатов направлял депутатский запрос исполняющему обязанности мэра Новосибирска Олегу Клемешову.

— Получена информация, как продвигается процесс сдачи в эксплуатацию станции метро «Спортивная», и конкретные даты этапов завершения долгой эпопеи строительства объекта. Уже послезавтра, 12 апреля, ожидается получение сводного положительного заключения «Главгосэкспертизы», а именно отсутствие такого документа было главным препятствием для открытия станции, — сообщил Виктор Игнатов, ссылаясь на ответ от мэрии Новосибирска.

Также, по его информации, если в заключении «Главгосэкспертизы» не будет отрицательных заключений, то ориентировочный срок завершения работ по корректировке документации — июль 2024 года.

— Откорректированная проектная документация соответствует актуальным требованиям и нормативно-правовым актам. Планируемая дата завершения строительства и сдачи в эксплуатацию станции метро «Спортивная» — четвертый квартал 2024 года, — передает Виктор Игнатов.

В мэрии Новосибирска не смогли оперативно подтвердить информацию о том, что получение заключения ожидается 12 апреля. НГС направил запросы в пресс-центр мэрии Новосибирска и «Главгосэкспертизу России», чтобы узнать подробности.

В середине марта Олег Клемешов рассказал, что документы на «Спортивную» получат положительное заключение Главгосэкспертизы до конца мая. После прохождения экспертизы уже станет понятен «объем доделок», которые в основном они касаются монтажа электрооборудования. Станцию планируют сдать в 2024 году.

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