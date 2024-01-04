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Тема дняВодитель облил маслом авто из-за парковки
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Pontiac слетел в кювет на Ордынском шоссе после ДТП с уборочной техникой

На месте работают сотрудники ГИБДД

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Причины ДТП выясняют автоинспекторы

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4 января водитель Pontiac Vibe съехал с Ордынского шоссе в кювет после ДТП с уборочной техникой. Последствия инцидента запечатлели очевидцы.

По словам автора видео, авария произошла на отрезке между сёлами Красный Яр и Верх-Ирмень. На записи видно, что хэтчбек Pontiac находится в кювете с разбитой передней частью авто. Через несколько метров от машины на обочине припаркован снегоуборочный трактор.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
О возможных пострадавших в ДТП пока ничего не известно

Видео: "АСТ-54"

— С трактором (столкнулся), похоже, — прокомментировал ситуацию автор видео.

На месте ДТП сейчас работают сотрудники ГИБДД. Редакция НГС обратилась в региональное управление Госавтоинспекции с просьбой предоставить официальную информацию об инциденте.

Накануне четыре человека погибли в страшном ДТП в Болотнинском районе. По предварительным данным, водитель Toyota Ractis

не справился с управлением при обгоне и лоб в лоб столкнулся с Hyundai Tucson.

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