Pontiac слетел в кювет на Ордынском шоссе после ДТП с уборочной техникой

4 января водитель Pontiac Vibe съехал с Ордынского шоссе в кювет после ДТП с уборочной техникой. Последствия инцидента запечатлели очевидцы.



По словам автора видео, авария произошла на отрезке между сёлами Красный Яр и Верх-Ирмень. На записи видно, что хэтчбек Pontiac находится в кювете с разбитой передней частью авто. Через несколько метров от машины на обочине припаркован снегоуборочный трактор.