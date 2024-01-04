Pontiac слетел в кювет на Ордынском шоссе после ДТП с уборочной техникой

4 января водитель Pontiac Vibe съехал с Ордынского шоссе в кювет после ДТП с уборочной техникой. Последствия инцидента запечатлели очевидцы.
По словам автора видео, авария произошла на отрезке между сёлами Красный Яр и Верх-Ирмень. На записи видно, что хэтчбек Pontiac находится в кювете с разбитой передней частью авто. Через несколько метров от машины на обочине припаркован снегоуборочный трактор.
— С трактором (столкнулся), похоже, — прокомментировал ситуацию автор видео.
На месте ДТП сейчас работают сотрудники ГИБДД. Редакция НГС обратилась в региональное управление Госавтоинспекции с просьбой предоставить официальную информацию об инциденте.
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не справился с управлением при обгоне и лоб в лоб столкнулся с Hyundai Tucson.