Не справился с управлением во время обгона: четыре человека погибли в ДТП в Новосибирской области

В Новосибирской области днем 3 января произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Как сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД, авария произошла на трассе в Болотнинском районе.
— 44-летний мужчина за рулем Toyota Ractis ехал по трассе со стороны Кемерова в сторону Новосибирска. По предварительным данным, во время обгона водитель не справился с управлением и врезался во встречный Hyundai Tucson, за рулем которого был 55-летний мужчина. Затем Toyota столкнулась с Volvo, которой управлял 44-летний водитель, — пояснили в инспекции.
В результате аварии на месте происшествия скончался 44-летний водитель Toyota Ractis, а также две его пассажирки 50-летняя женщина и 15-летняя девочка. Водитель автомобиля Hyundai Tucson скончался в районной больнице, не приходя в сознание.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб водитель.