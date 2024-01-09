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Одним из четырех погибших в ДТП на новосибирской трассе оказался местный депутат

В аварии погибли два водителя и две женщины-пассажирки

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ДТП произошло на новогодних каникулах

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В ДТП, которое произошло 7 января в Новосибирской области на трассе «Иртыш», погиб депутат Чулымского района Виталий Сергиенко. Эту информацию редакции НГС подтвердили в администрации района.

Виталий Сергиенко, по данным сайта «Избиратель депутат», был во фракции «Единая Россия» в совете депутатов района.

По информации НГС, 67-летний Виталий Сергиенко владел Toyota Land Cruiser Prado. Машина этой марки, как рассказали в Госавтоинспекции Новосибирской области, 7 января ехала со стороны Омска в сторону Новосибирска и около 19:15 выехала на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с Toyota Corolla Spacio. В результате столкновения погибли водители в обоих автомобилях и две женщины-пассажирки. В Toyota Corolla Spacio также находился 5-летний ребенок, который потерял обоих родителей и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

Виталий Сергиенко закончил Новосибирский педагогический университет. Он работал директором спортивного комплекса «Радуга». В МКУ «Радуга» по телефону, указанному в социальных сетях, отказались комментировать ситуацию. В пресс-службе «Единой России» на звонок корреспондента НГС не ответили.

Подробности смертельной аварии рассказали НГС очевидцы. По словам проезжающих мимо водителей, дороги были чистые, без гололеда.

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ДТПНовосибирскДепутатЧулымский район
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