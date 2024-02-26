В Новосибирске возле Оби продают одну из самых дорогих квартир — рассматриваем эксклюзивное жилье за 95 млн

В Октябрьском районе выставили на продажу пятикомнатную квартиру с мебелью и недавним ремонтом. Она располагается в ЖК «Михайловский», из ее окон, как уверяет продавец, можно будет любоваться набережной и недавно построенным ЛДС «Сибирь-Арена». Цена вопроса — 95 миллионов рублей, объявление на сайте N1.ru опубликовали 24 февраля.

