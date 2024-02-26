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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В Новосибирске возле Оби продают одну из самых дорогих квартир — рассматриваем эксклюзивное жилье за 95 млн

Из окон квартиры открывается вид на набережную и колесо обозрения

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В пятикомнатной квартире есть три спальни и четыре санузла

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В Октябрьском районе выставили на продажу пятикомнатную квартиру с мебелью и недавним ремонтом. Она располагается в ЖК «Михайловский», из ее окон, как уверяет продавец, можно будет любоваться набережной и недавно построенным ЛДС «Сибирь-Арена». Цена вопроса — 95 миллионов рублей, объявление на сайте N1.ru опубликовали 24 февраля.

— Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Большая кухня-гостиная 65 кв.м. Три спальни, каждая со своим санузлом. Гостевой санузел. Постирочная, — кратко говорится в описании к объекту.

Белоснежная кухня, совмещенная с гостиной

Белоснежная кухня, совмещенная с гостиной

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Под потолком фиолетовая подсветка

Под потолком фиолетовая подсветка

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Вид на кухню со стороны гостиной

Вид на кухню со стороны гостиной

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Одна из спален в розовых тонах

Одна из спален в розовых тонах

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А так выглядит еще одна, на этот раз голубая

А так выглядит еще одна, на этот раз голубая

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Дизайн одного из четырех санузлов

Дизайн одного из четырех санузлов

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Пока это самая дорогая из продающихся в этом ЖК квартира, а также самая большая — 163 квадратных метра (582 тысячи рублей за квадрат).

Абсолютным лидером по стоимости является пятиуровневая квартира в клубном доме на Красном проспекте, в которой есть лифт и эксклюзивная мебель из Европы. Квартиру продавали в середине февраля, ее цена — 135 миллионов рублей.

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