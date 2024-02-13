В Новосибирске продают пятиэтажную квартиру с лифтом — рассматриваем жилье за рекордные 135 млн

В Новосибирске продают самую дорогую квартиру — она стоит 135 миллионов рублей. Это абсолютный рекорд для Новосибирска, поскольку до ее появления на рынке недвижимости самым дорогим жильем в сегменте «квартиры» считалась жилплощадь в только что сданной восьмиэтажке в ЖК Flora & Fauna (от 90 до 99 миллионов рублей), а также пентхаус в недавно построенном ЖК Chicago (115 миллионов). Новый рекордсмен располагается в клубном доме недалеко от здания полпредства на Красном проспекте и занимает 442 квадратных метра. Объявление о продаже элитного жилья появилось на сайте N1.ru сегодня,
— Пятиэтажная квартира, олицетворение изысканности и стиля, воплощает в себе всё, что только можно пожелать для комфортного проживания. Дорогой ремонт, выполненный мастерами высочайшего класса, итальянская и французская мебель, создающая атмосферу изысканности и уюта, — описывает объект продавец.
О доме на Красном проспекте мы рассказывали не так давно — это место, где живут статусные чиновники и предприниматели. В пятиэтажном доме всего пять подъездов, при этом каждый подъезд — это отдельная квартира.
Площадь выставленной сейчас на продажу квартиры совпадает по площади с той, которой владела на конец 2022 года предпринимательница Юлия Иванкова. У нее было несколько контрактов с «Управлением капитального строительства Новосибирской области», сфера ее деятельности — сдача в аренду недвижимости. Кому именно сейчас принадлежит квартира, установить невозможно из-за принятого закона об обезличивании персональных данных в выписках ЕГРН.
А вот как выглядит более компактное жилье — в нем иногда не находится места под гостиную, зато есть сауна, дизайнерская мебель и стильное освещение. Взгляните на наш обзор самых дорогих новосибирских однушек (стоимость начинается с 12 миллионов за 34 квадрата).