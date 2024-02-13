В Новосибирске продают пятиэтажную квартиру с лифтом — рассматриваем жилье за рекордные 135 млн

В Новосибирске продают самую дорогую квартиру — она стоит 135 миллионов рублей. Это абсолютный рекорд для Новосибирска, поскольку до ее появления на рынке недвижимости самым дорогим жильем в сегменте «квартиры» считалась жилплощадь в только что сданной восьмиэтажке в ЖК Flora & Fauna (от 90 до 99 миллионов рублей), а также пентхаус в недавно построенном ЖК Chicago (115 миллионов). Новый рекордсмен располагается в клубном доме недалеко от здания полпредства на Красном проспекте и занимает 442 квадратных метра. Объявление о продаже элитного жилья появилось на сайте N1.ru сегодня, 13 февраля .

