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СрочноРассматриваем 5-этажную квартиру за 135 млн
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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В Новосибирске продают пятиэтажную квартиру с лифтом — рассматриваем жилье за рекордные 135 млн

Внутри итальянская и французская мебель, эксклюзивный декор и техника европейских производителей

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В квартире несколько спален, вот одна из них — с роскошной мебелью и закругленным потолком

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В Новосибирске продают самую дорогую квартиру — она стоит 135 миллионов рублей. Это абсолютный рекорд для Новосибирска, поскольку до ее появления на рынке недвижимости самым дорогим жильем в сегменте «квартиры» считалась жилплощадь в только что сданной восьмиэтажке в ЖК Flora & Fauna (от 90 до 99 миллионов рублей), а также пентхаус в недавно построенном ЖК Chicago (115 миллионов). Новый рекордсмен располагается в клубном доме недалеко от здания полпредства на Красном проспекте и занимает 442 квадратных метра. Объявление о продаже элитного жилья появилось на сайте N1.ru сегодня, 13 февраля.

— Пятиэтажная квартира, олицетворение изысканности и стиля, воплощает в себе всё, что только можно пожелать для комфортного проживания. Дорогой ремонт, выполненный мастерами высочайшего класса, итальянская и французская мебель, создающая атмосферу изысканности и уюта, — описывает объект продавец.

Клубный дом, где продается квартира

Клубный дом, где продается квартира

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Так выглядит кухня-столовая

Так выглядит кухня-столовая

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Передвигаться по квартире можно с помощью лестницы или лифта

Передвигаться по квартире можно с помощью лестницы или лифта

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Будущим владельцам оставят мебель и технику

Будущим владельцам оставят мебель и технику

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«Три спальни, кухня-столовая, гостиная, кабинет, спортзал, прачечная, гардеробные, на каждом этаже свой санузел, вместительный гараж на первом этаже», — пишет продавец

«Три спальни, кухня-столовая, гостиная, кабинет, спортзал, прачечная, гардеробные, на каждом этаже свой санузел, вместительный гараж на первом этаже», — пишет продавец

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Еще одна спальня

Еще одна спальня

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Один из санузлов

Один из санузлов

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Одну из многочисленных комнат квартиры отдали под спортивный зал

Одну из многочисленных комнат квартиры отдали под спортивный зал

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О доме на Красном проспекте мы рассказывали не так давно — это место, где живут статусные чиновники и предприниматели. В пятиэтажном доме всего пять подъездов, при этом каждый подъезд — это отдельная квартира.

Площадь выставленной сейчас на продажу квартиры совпадает по площади с той, которой владела на конец 2022 года предпринимательница Юлия Иванкова. У нее было несколько контрактов с «Управлением капитального строительства Новосибирской области», сфера ее деятельности — сдача в аренду недвижимости. Кому именно сейчас принадлежит квартира, установить невозможно из-за принятого закона об обезличивании персональных данных в выписках ЕГРН.

А вот как выглядит более компактное жилье — в нем иногда не находится места под гостиную, зато есть сауна, дизайнерская мебель и стильное освещение. Взгляните на наш обзор самых дорогих новосибирских однушек (стоимость начинается с 12 миллионов за 34 квадрата).

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