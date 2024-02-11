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Обзор

Без гостиной, зато с сауной. Как выглядят самые дорогие однешки Новосибирска — изучаем цены и планировки

Цена квадратного метра в таком компактном жилье может доходить до 350 тысяч рублей

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Места в однушках немного, поэтому владельцам приходится идти на хитрость, чтобы разместить все необходимое

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У компактного жилья, которым, как правило, обзаводятся на старте самостоятельной жизни, может быть несколько названий. Помимо классических однешек есть еще евродвушки и студии. В первом случае речь идет о кухне-гостиной, небольшой комнате и санузле, во втором — о квартире, где изолирован лишь санузел, а все остальные помещения объединены. Как бы то ни было, с точки зрения архитектуры и СНиПов все это — однокомнатные квартиры. Мы нашли такие варианты в продаже и выбрали пять наиболее дорогих и интересных: стоимость самой доступной из списка стартует с отметки в 12 миллионов.

Темные интерьеры и эффектный душ (34 квадрата за 12 миллионов)

Самое небольшое жилье нашлось в ЖК «Панорама» на Немировича-Данченко — 34 квадратных метра. Нехватку пространства тут компенсировали ремонтом, в который основательно вложились.

— Это квартира с дизайнерским ремонтом, выполненным известным дизайнером Федором Бахтияровым. Использовались только дорогие и качественные материалы. Каждая деталь интерьера пропитана роскошью и элегантностью, создавая атмосферу комфорта и уюта, — пишет продавец в объявлении.

Да, свободного места не так уж и много, зато взгляните на вид из окна — новая «Арена» во всей красе

Да, свободного места не так уж и много, зато взгляните на вид из окна — новая «Арена» во всей красе

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Уголок, выполняющий роль кухни и обеденной зоны

Уголок, выполняющий роль кухни и обеденной зоны

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Темный санузел, где, кстати, есть тропический душ

Темный санузел, где, кстати, есть тропический душ

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Еще одно полноценное помещение — коридор со шкафом

Еще одно полноценное помещение — коридор со шкафом

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Будущим владельцам предлагают квартиру, укомплектованную посудой, и уверяют, что здесь никто не успел пожить.

Вариант в продаже с 3 февраля, цена вопроса — 12 миллионов рублей (почти 352 тысячи за квадрат).

Кухня-гостиная и сауна с гималайской солью (12,6 миллиона)

50 квадратных метров с дизайнерским ремонтом продают в 27-этажке недалеко от Центрального парка. Это евродвушка: есть кухня, совмещенная с гостиной, и спальня. Но отдельного внимания заслуживает санузел: в нем хозяева смогли уместить душевую, туалет и сауну с панелями из гималайской соли.

Главная фишка — сауна, для которой нашли место в 50-метровой квартире

Главная фишка — сауна, для которой нашли место в 50-метровой квартире

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Стандартная душевая здесь тоже имеется

Стандартная душевая здесь тоже имеется

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А вот отдельная спальня

А вот отдельная спальня

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— Дорогой кухонный гарнитур, выполненный по индивидуальному проекту, с качественной европейской встроенной техникой и фильтром для питьевой воды, а также заказная дизайнерская мебель остаются покупателям в подарок, — обещает продавец.

Полноценная гостиная не предусмотрена, но есть кухня с маленьким кухонным уголком и диваном

Полноценная гостиная не предусмотрена, но есть кухня с маленьким кухонным уголком и диваном

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Квартиру продают с 3 февраля.

«Эксклюзивная» однешка во «Флотилии» (12,9 миллиона)

Еще один вариант с дизайнерским ремонтом продают в ЖК «Флотилия». Здесь покупателям уже предлагается студия: полностью изолирован разве что санузел, а кухню от спальни отделяет перегородка. Гостиной как таковой в жилье нет, зато есть просторная обеденная зона.

И снова квартира без гостиной (нет даже диванчика)

И снова квартира без гостиной (нет даже диванчика)

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Зато жилье украсили картинами европейской жизни

Зато жилье украсили картинами европейской жизни

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В санузле разместили не душевую кабину, а ванну

В санузле разместили не душевую кабину, а ванну

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При желании лоджию тоже можно обжить и сделать, например, уголок релакса с видом на Октябрьскую магистраль

При желании лоджию тоже можно обжить и сделать, например, уголок релакса с видом на Октябрьскую магистраль

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— Эксклюзивная просторная квартира с дизайнерским ремонтом. Продаётся со всей мебелью и новой техникой, представленной на фото. В квартире большая просторная лоджия с панорамными окнами и видом на Октябрьскую магистраль, — говорится в объявлении.

Квартиру продают с декабря, тогда она стоила 13,2 миллиона рублей — сейчас за 48 квадратов просят 12,9 миллиона.

Спальня за прозрачной перегородкой (13,5 миллиона)

Снова студия, в которой придумали, как отгородить спальню от кухни-гостиной: владельцы поставили прозрачную перегородку со шторами. Полного уединения, конечно, не получится, зато визуально выглядит эффектно.

Квартира расположена в ЖК Prime House на Советской

Квартира расположена в ЖК Prime House на Советской

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Спальня скрывается за прозрачной перегородкой

Спальня скрывается за прозрачной перегородкой

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Рядом с ней обеденная зона

Рядом с ней обеденная зона

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Небольшой санузел

Небольшой санузел

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— В квартире выполнен отличный ремонт качественными материалами, есть вместительный гардероб, застеклённая лоджия с видом на город площадью 9 кв. м с зоной отдыха, панорамные окна — прекрасные вечерние картины гарантированы! — обещает продавец.

Квартиру площадью 40 квадратов продают вместе с мебелью, цена за всё — 13,5 миллиона рублей.

Студия с отдельным входом (16 миллионов)

Квартиру площадью 49 квадратов продают в ЖК «Академия» недалеко от станции метро «Октябрьская». Особенность этого варианта — отдельный вход в квартиру плюс небольшой тамбур.

— При входе в квартиру вас встречает встроенный большой шкаф и отдельная гардеробная с множеством различного хранения, в том числе зона прачечной со встроенной стиральной машиной. Квартира полностью меблирована с использованием дизайнерских элементов и оборудована различными сценариями освещения, — пишут в описании к объекту.

А так выглядит самая дорогостоящая однешка из продающихся

А так выглядит самая дорогостоящая однешка из продающихся

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На 49 квадратах разместили и спальню, и диван для гостней

На 49 квадратах разместили и спальню, и диван для гостней

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Санузел с душевой кабиной

Санузел с душевой кабиной

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Жилье расположено на 1 этаже

Жилье расположено на 1 этаже

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У него отдельный вход с улицы — через остеклённый тамбур, конечно

У него отдельный вход с улицы — через остеклённый тамбур, конечно

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Квартиру продают с января, ее стоимость — 16 миллионов.

Недавно мы изучали самые дорогие квартиры в своих сегментах, среди них — пентхаусы, квартиры с террасами, классические двушки и трешки, а также компактное жилье.

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