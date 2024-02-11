Без гостиной, зато с сауной. Как выглядят самые дорогие однешки Новосибирска — изучаем цены и планировки

У компактного жилья, которым, как правило, обзаводятся на старте самостоятельной жизни, может быть несколько названий. Помимо классических однешек есть еще евродвушки и студии. В первом случае речь идет о кухне-гостиной, небольшой комнате и санузле, во втором — о квартире, где изолирован лишь санузел, а все остальные помещения объединены. Как бы то ни было, с точки зрения архитектуры и СНиПов все это — однокомнатные квартиры. Мы нашли такие варианты в продаже и выбрали пять наиболее дорогих и интересных: стоимость самой доступной из списка стартует с отметки в 12 миллионов.

