Без гостиной, зато с сауной. Как выглядят самые дорогие однешки Новосибирска — изучаем цены и планировки

У компактного жилья, которым, как правило, обзаводятся на старте самостоятельной жизни, может быть несколько названий. Помимо классических однешек есть еще евродвушки и студии. В первом случае речь идет о кухне-гостиной, небольшой комнате и санузле, во втором — о квартире, где изолирован лишь санузел, а все остальные помещения объединены. Как бы то ни было, с точки зрения архитектуры и СНиПов все это — однокомнатные квартиры. Мы нашли такие варианты в продаже и выбрали пять наиболее дорогих и интересных: стоимость самой доступной из списка стартует с отметки в 12 миллионов.
Темные интерьеры и эффектный душ (34 квадрата за 12 миллионов)
Самое небольшое жилье нашлось в ЖК «Панорама» на Немировича-Данченко — 34 квадратных метра. Нехватку пространства тут компенсировали ремонтом, в который основательно вложились.
— Это квартира с дизайнерским ремонтом, выполненным известным дизайнером Федором Бахтияровым. Использовались только дорогие и качественные материалы. Каждая деталь интерьера пропитана роскошью и элегантностью, создавая атмосферу комфорта и уюта, — пишет продавец в объявлении.
Будущим владельцам предлагают квартиру, укомплектованную посудой, и уверяют, что здесь никто не успел пожить.
Вариант в продаже с 3 февраля, цена вопроса — 12 миллионов рублей (почти 352 тысячи за квадрат).
Кухня-гостиная и сауна с гималайской солью (12,6 миллиона)
50 квадратных метров с дизайнерским ремонтом продают в 27-этажке недалеко от Центрального парка. Это евродвушка: есть кухня, совмещенная с гостиной, и спальня. Но отдельного внимания заслуживает санузел: в нем хозяева смогли уместить душевую, туалет и сауну с панелями из гималайской соли.
— Дорогой кухонный гарнитур, выполненный по индивидуальному проекту, с качественной европейской встроенной техникой и фильтром для питьевой воды, а также заказная дизайнерская мебель остаются покупателям в подарок, — обещает продавец.
Квартиру продают с 3 февраля.
«Эксклюзивная» однешка во «Флотилии» (12,9 миллиона)
Еще один вариант с дизайнерским ремонтом продают в ЖК «Флотилия». Здесь покупателям уже предлагается студия: полностью изолирован разве что санузел, а кухню от спальни отделяет перегородка. Гостиной как таковой в жилье нет, зато есть просторная обеденная зона.
— Эксклюзивная просторная квартира с дизайнерским ремонтом. Продаётся со всей мебелью и новой техникой, представленной на фото. В квартире большая просторная лоджия с панорамными окнами и видом на Октябрьскую магистраль, — говорится в объявлении.
Квартиру продают с декабря, тогда она стоила 13,2 миллиона рублей — сейчас за 48 квадратов просят 12,9 миллиона.
Спальня за прозрачной перегородкой (13,5 миллиона)
Снова студия, в которой придумали, как отгородить спальню от кухни-гостиной: владельцы поставили прозрачную перегородку со шторами. Полного уединения, конечно, не получится, зато визуально выглядит эффектно.
— В квартире выполнен отличный ремонт качественными материалами, есть вместительный гардероб, застеклённая лоджия с видом на город площадью 9 кв. м с зоной отдыха, панорамные окна — прекрасные вечерние картины гарантированы! — обещает продавец.
Квартиру площадью 40 квадратов продают вместе с мебелью, цена за всё — 13,5 миллиона рублей.
Студия с отдельным входом (16 миллионов)
Квартиру площадью 49 квадратов продают в ЖК «Академия» недалеко от станции метро «Октябрьская». Особенность этого варианта — отдельный вход в квартиру плюс небольшой тамбур.
— При входе в квартиру вас встречает встроенный большой шкаф и отдельная гардеробная с множеством различного хранения, в том числе зона прачечной со встроенной стиральной машиной. Квартира полностью меблирована с использованием дизайнерских элементов и оборудована различными сценариями освещения, — пишут в описании к объекту.
Квартиру продают с января, ее стоимость — 16 миллионов.
Недавно мы изучали самые дорогие квартиры в своих сегментах, среди них — пентхаусы, квартиры с террасами, классические двушки и трешки, а также компактное жилье.